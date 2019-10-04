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Глава ВФЛА сделал заявление о подарке чемпионке мира Ласицкене

15:18
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Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, в каком порядке будут поощрены победители и призеры чемпионата мира по легкой атлетике, проходившего в Дохе.

— Чемпионат мира не закончился, — цитирует РБК Шляхтина. — Поэтому отдельно ничего вручать Марии Ласицкене федерация пока не собирается, потому что на сегодняшний день надо завершить чемпионат мира и все вещи решаются в конце сезона.

В Дохе Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту и успела вернуться в Москву.

«Когда узнала, что Коулмана оправдали — у меня челюсть отвисла». Ласицкене — великая чемпионка и борец с допингом

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5d972bcf9a794785d20fed7f?ruid=uUjlDV0Mnh3DFzQ7AwTqAg==

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