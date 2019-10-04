Глава ВФЛА сделал заявление о подарке чемпионке мира Ласицкене

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, в каком порядке будут поощрены победители и призеры чемпионата мира по легкой атлетике, проходившего в Дохе.

— Чемпионат мира не закончился, — цитирует РБК Шляхтина. — Поэтому отдельно ничего вручать Марии Ласицкене федерация пока не собирается, потому что на сегодняшний день надо завершить чемпионат мира и все вещи решаются в конце сезона.

В Дохе Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту и успела вернуться в Москву.

«Когда узнала, что Коулмана оправдали — у меня челюсть отвисла». Ласицкене — великая чемпионка и борец с допингом