Наставник Марии Ласицкене Геннадий Габрилян после победы его ученицы на чемпионате мира в интервью «СЭ» отметил, что очень надеется попасть со своей подопечной в Пекин-2020.

— Мы надеемся, что все-таки попадем на Олимпийские игры, и наша с Машей мечта сбудется, — сказал Габрилян. — Это неправильно и несправедливо, что такие чистые и прозрачные спортсмены, как Маша, пропускают Олимпиаду. Преступно делать так, чтобы такие люди оставались за бортом. Я имею в виду руководство всего мирового спорта.

— Нервотрепка с РУСАДА прямо перед чемпионатом мира, заявление Маши о готовности тренироваться заграницей — все это отвлекало от подготовки непосредственно к Дохе?

— Естественно, любое отклонение в психологическом плане отвлекает и забирает энергию. Но и прожить без этого тоже нельзя. Тем более, в свете последних событий, устраниться из этой борьбы было бы неправильно. Нам приходится во всем этом участвовать.

— Насколько серьезно ваше намерение готовиться заграницей, если РУСАДА потеряет статус соответствия?

— Не дай бог, но если наши спортсмены, которые состоят в системе АДАМС, не смогут сдавать пробы и быть доступными для допинг-офицеров, то им не разрешат выступать. Видимо, тогда придется искать какое-то место в мире, чтобы к нам могли приезжать и брать пробы. Но ни в коем случае у нас не идет речи о смене гражданства. Маша — патриот России и нашей федерации, которая должна работать и быть на высоте. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Габриляна здесь

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