Американец Джо Ковач стал чемпионом мира в метании ядра. Его результат 22.91 метра. Вторым стал его соотечественник Райан Краузер. Замкнул тройку новозеландец Томас Уолш.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Ядро

Финал

1. Джо Ковач (США) — 22.91

2. Райан Краузер (США) — 22.90

3. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 22.90

4. Дарлан Романи (Бразилия) — 22.53

5. Даррелл Хилл (США) — 21.65

6. Конрад Буковецки (Польша) — 21.46