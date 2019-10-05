Джо Ковач стал чемпионом мира в метании ядра
21:25
Американец Джо Ковач стал чемпионом мира в метании ядра. Его результат 22.91 метра. Вторым стал его соотечественник Райан Краузер. Замкнул тройку новозеландец Томас Уолш.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Ядро
Финал
1. Джо Ковач (США) — 22.91
2. Райан Краузер (США) — 22.90
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 22.90
4. Дарлан Романи (Бразилия) — 22.53
5. Даррелл Хилл (США) — 21.65
6. Конрад Буковецки (Польша) — 21.46
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