Двуликий: оцените стиль итальянского легкоатлета на ЧМ в Дохе. Это выглядит странно
20:56
На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. В финале принимает участие итальянский прыгун Джанмарко Тамбери.
27-летний спортсмен предстал перед зрителями с оригинальным имиджем. Его примета на удачу — брить только половину лица.
Именно в таком виде он выигрывал чемпионат мира (2016) и чемпионат Европы (2019) в закрытых помещениях.
What is with this look of Tamberi.. winner already ?#IAAFDoha2019 pic.twitter.com/TW2FmrbWuy— Vishank Razdan (@VishankRazdan) October 4, 2019
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