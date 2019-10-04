Двуликий: оцените стиль итальянского легкоатлета на ЧМ в Дохе. Это выглядит странно

На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. В финале принимает участие итальянский прыгун Джанмарко Тамбери.

27-летний спортсмен предстал перед зрителями с оригинальным имиджем. Его примета на удачу — брить только половину лица.

Именно в таком виде он выигрывал чемпионат мира (2016) и чемпионат Европы (2019) в закрытых помещениях.