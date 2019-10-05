Дарья Клишина: «Не хотелось бы снова оказаться в ситуации, когда РУСАДА отстранено»

Вице-чемпионка мира в прыжках в длину-2017 Дарья Клишина высказала свою позицию по новостям по поводу базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Она отметила, что не хотелось бы снова оказаться в ситуации, когда РУСАДА отстранено.

— Вы сейчас живете в США. Держите руку на пульсе последних событий? Маша Ласицкене вот не исключает вариант с переездом, чтобы проходить допинг-контроль за границей.

— Мне уезжать не нужно, я уже. Но Машу понимаю — если ей нужно подстраховаться, то лучше так. Даже думать не хочется, что она может пропустить вторую Олимпиаду. Этот человек точно достоин победы на ней.

Моя позиция в связи с последними обстоятельствами тоже не совсем позитивная. Я говорю про новости по поводу базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Не хотелось бы снова оказаться в ситуации, когда РУСАДА отстранено. Все уже вроде бы начало успокаиваться, а теперь ситуация снова ухудшилась. До Токио меньше года, а мы опять не знаем, чего нам ждать.

— Когда узнаете такие новости, появляется злость на наших чиновников?

— Да злости уже нет, просто все устали от этой ситуации. Дайте нам конкретику, не держите до последнего в подвешенном состоянии. Но, есть ощущение, что тянуть опять будут максимально долго.

— В США какие-то вопросы из-за этого к вам возникают?

— Ноль. Там практически никто об этом не знает. А кто знал — забыл. В Америке все сконцентрировано на Америке. Даже спортсмены, которые тренируются со мной на стадионе, не в курсе, что мы до сих пор выступаем под нейтральным флагом. (Наталья Марьянчик)

«Американцы — молодцы. Они спасли Коулману золотую медаль». Мнение Клишиной