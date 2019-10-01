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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Даррен Кэмпбелл: «Люди думают, что легкая атлетика умирает»

05:55

Олимпийский чемпион, британский спринтер Даррен Кэмпбелл, завершивший карьеру в 2006 году, раскритиковал чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе.

— Спорт не развивается, этому не способствуют пустые стадионы, которые показывает по телевидению, — цитирует BBC Кэмпбелла. —  Люди, которые видят это, думают, что спорт умирает, и переключают.

Легкой атлетике нужно, чтобы в IAAF думали о том, что они делают. Чемпионаты мира надо отдавать странам, в которых будут проданы все билеты.

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