Даррен Кэмпбелл: «Люди думают, что легкая атлетика умирает»

Олимпийский чемпион, британский спринтер Даррен Кэмпбелл, завершивший карьеру в 2006 году, раскритиковал чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе.

— Спорт не развивается, этому не способствуют пустые стадионы, которые показывает по телевидению, — цитирует BBC Кэмпбелла. — Люди, которые видят это, думают, что спорт умирает, и переключают.

Легкой атлетике нужно, чтобы в IAAF думали о том, что они делают. Чемпионаты мира надо отдавать странам, в которых будут проданы все билеты.