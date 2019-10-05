Церемония награждения призеров ЧМ в прыжках в высоту перенесена на субботу
04:02
Церемонию награждения призеров чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту перенесли на субботу, сообщает ТАСС. Изначально спортсменов должны были наградить сразу после завершения соревнований, но когда мероприятие началось, стадион уже почти полностью был пуст.
В пятницу золото в прыжках в высоту завоевал Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,37 м), вторым стал россиянин Михаил Акименко (2,35 м), бронза досталась его соотечественнику Илье Иванюку (2,35 м).
Отмечается, что из-за переноса российским спортсменам пришлось поменять билеты в Москву на другой день.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...