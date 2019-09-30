Бубка поздравил Могучих с серебром ЧМ. 18-летняя украинка уступила только Ласицкене

Президент Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Ярославу Могучих с серебром чемпионата мира-2019. 18-летняя украинка установила мировой рекорд среди юниоров (2,04) и уступила только россиянке Марии Ласицкене, для которой золото ЧМ стало третьим подряд.

«Потрясающее выступление 18-летней легкоатлетки. Ярослава Могучих завоевала серебро в прыжках в высоту, установив новый мировой рекорд до 20 лет! Мои искренние прздравления молодой восходящей звезде. Желаю повысить планку!» — написал многократный рекордсмен в прыжках с шестом в Twitter.