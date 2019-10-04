Британка Джонсон-Томпсон победила в семиборье с лучшим результатом сезона в мире
На чемпионате мира в Дохе завершились соревнования в семиборье. В последнем виде программы — беге на 800 метров — победу одержала Катарина Джонсон-Томпсон из Великобритании.
Он же выиграла и общий зачет. Набрав 6981 очко, она показала лучший результат сезона в мире.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Женщины
Семиборье
800 м
1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 2.07,26
2. Верена Прайнер (Австрия) — 2.08,88
3. Эрика Бугард (США) — 2.09,74
4. Анне Моденс (Бельгия) — 2.12,98
5. Екатерина Воронина (Узбекистан) — 2.15,40
6. Эмма Остервегель (Голландия) — 2.15,86
Итог
1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 6981
2. Нафиссату Тьям (Бельгия) — 6677
3. Верена Прайнер (Австрия) — 6560
4. Эрика Бугард (США) — 6470
5. Кенделл Уильямс (США) — 6415
6. Надин Брурсен (Голландия) — 6392