Британка Джонсон-Томпсон победила в семиборье с лучшим результатом сезона в мире

На чемпионате мира в Дохе завершились соревнования в семиборье. В последнем виде программы — беге на 800 метров — победу одержала Катарина Джонсон-Томпсон из Великобритании.

Он же выиграла и общий зачет. Набрав 6981 очко, она показала лучший результат сезона в мире.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

Семиборье

800 м

1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 2.07,26

2. Верена Прайнер (Австрия) — 2.08,88

3. Эрика Бугард (США) — 2.09,74

4. Анне Моденс (Бельгия) — 2.12,98

5. Екатерина Воронина (Узбекистан) — 2.15,40

6. Эмма Остервегель (Голландия) — 2.15,86

Итог

1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 6981

2. Нафиссату Тьям (Бельгия) — 6677

3. Верена Прайнер (Австрия) — 6560

4. Эрика Бугард (США) — 6470

5. Кенделл Уильямс (США) — 6415

6. Надин Брурсен (Голландия) — 6392