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Бах поздравил Коэ с переизбранием главой ИААФ

17:11

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поздравил Себастьяна Коэ с переизбранием на пост главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Коэ был избран на новый четырехлетний срок 25 сентября единогласным решением конгресса.

— Хочу поздравить Себастьяна Коу с единогласным переизбранием на новый срок, — цитирует ТАСС Баха. — То, что он был переизбран единогласно — очень важно, ведь на первые четыре года его работы пришлось много реформ. Мне эта ситуация хорошо известна: когда ты начинаешь реформы, это не всем нравится. В сложившейся ситуации единогласное переизбрание говорит о многом.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6938165

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