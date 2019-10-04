Багамец Гардинер — чемпион мира на 400-метровке
4 октября 2019, 22:30
Стивен Гардинер с Багамских островов завоевал золото чемпионата мира в беге на 400 м. Серебро взял Энтони Хосе Самбрано из Колумбии, бронзу — американец Фред Керли.
Для Багам это вторая медаль ЧМ-2019. Примечательно, что первая была завоевана у женщин также на 400-метровке — серебро взяла Шауне Миллер-Уибо.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
400 м
Финал
1. Стивен Гардинер (Багамы) — 43,48
2. Энтони Хосе Самбрано (Колумбия) — 44,15
3. Фред Керли (США) — 44,17
4. Демиш Гайе (Ямайка) — 44,46
5. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,54
6. Эммануэль Кипкуруи Корир (Кения) — 44,94
7. Мачел Седено (Тринидад и Тобаго) — 45,30
8. Аким Блумфильд (Ямайка) — 45,36
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