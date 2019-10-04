Стивен Гардинер с Багамских островов завоевал золото чемпионата мира в беге на 400 м. Серебро взял Энтони Хосе Самбрано из Колумбии, бронзу — американец Фред Керли.

Для Багам это вторая медаль ЧМ-2019. Примечательно, что первая была завоевана у женщин также на 400-метровке — серебро взяла Шауне Миллер-Уибо.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

400 м

Финал

1. Стивен Гардинер (Багамы) — 43,48

2. Энтони Хосе Самбрано (Колумбия) — 44,15

3. Фред Керли (США) — 44,17

4. Демиш Гайе (Ямайка) — 44,46

5. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,54

6. Эммануэль Кипкуруи Корир (Кения) — 44,94

7. Мачел Седено (Тринидад и Тобаго) — 45,30

8. Аким Блумфильд (Ямайка) — 45,36