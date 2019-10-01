Анжелика Сидорова: «В Дохе мотивировать меня не надо было»

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, которая в воскресенье в Дохе впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом, рассказала о работе со своим неизменным тренером Светланой Абрамовой.

— Я не знаю, в чем секрет, честно, — сказала Сидорова. — Мне просто повезло, что я попала к этому человеку, и мы вместе работаем на протяжении многих лет. Поддержку она мне, конечно, оказывает колоссальную. В Дохе меня мотивировать не надо было — это все-таки чемпионат мира. Но она всегда знает, что мне сказать или когда не нужно ничего говорить. Этот человек прекрасно понимает, что мне нужно в каждый конкретный момент. Я очень благодарна ей, в том числе за все наши сложные моменты, за то, что мы вместе решали все проблемы. И конечно же в моей победе очень большая ее заслуга. (Мария Никулашкина)