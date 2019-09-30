Анжелика Сидорова: «Перед третьей попыткой на 4,95 думала: либо сейчас, либо никогда»

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая стала чемпионкой мира на турнире в Дохе (Катар), в микст-зоне рассказала, что сделает после золота на мировом первенстве.

— 4,95, у вас третья попытка. Что говорили себе в тот момент?

— Я понимала, что, если прыгну — буду чемпионкой мира. Что вот он шанс, который нужно использовать. В противном случае была бы перепрыжка, а сил уже особо не осталось. Было примерно так: либо сейчас, либо никогда. Тренер сказала мне: «Я на 100 процентов уверена, что ты можешь. Иди — и прыгай».

— Какую вещь вы позволите себе теперь, когда стали чемпионкой мира?

— Перед отъездом я купила себе баллон взбитых сливок. Теперь можно взяться за него! (Владимир Иванов)

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