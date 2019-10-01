Анжелика Сидорова: «Отметить победу? Нашли как»

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, в воскресенье победившая на чемпионате мира в прыжках с шестом, во вторник утром прилетела в Москву.

— В Дохе чрезвычайно сложно отметить победу. Вы как отмечали? — первый вопрос чемпионке после возвращения в Россию.

— У нас все было нормально — наши как отметить (смеется).

— Вы говорили, что очень хотите в отпуск. Какие планы?

— Поедем с мужем на море обязательно. Пока еще не до конца спланировали. Ничего особенного.

— Вы только что показали лучший результат в карьере, впервые стали чемпионкой мира. Что чувствуете?

— Сейчас чувствую только большую усталость.

— Какие факторы сложились для того результата?

— Хорошее физическое состояние и психологически тоже удалось подвестись. И поддержка всех наших болельщиков помогла. (Мария Никулашкина)