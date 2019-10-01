Анжелика Сидорова: «Что будет в следующем году, никто не знает»

Чемпионка мира-2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова после возвращения из Дохи в Москву рассказала о высокой конкуренции в своем виде.

— На высоте 4,95 метра вы сейчас, по сути, одна.

— Я бы так не сказала. Моррис на чемпионате мира эту высоту не взяла. Но она прыгала и выше. Так что конкуренция у нас высокая, и что будет в следующем году, никто не знает. Конечно, хочется оставаться на этом высоком уровне.

— В финале вы все время прыгали вслед за Моррис. Тяжело ли было осознавать, что у вас нет права на ошибку?

— Это, наоборот, мобилизовало. Мысль, что нельзя расслабляться наоборот добавила сосредоточенности.

— Есть ли у вас некое волнение по поводу того, что у вас сейчас — лучший результат, его надо подтверждать или делать еще лучше?

— Пока слишком мало времени прошло. Пока просто наслаждаемся и мечтаем об отдыхе. (Мария Никулашкина)