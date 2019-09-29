Американец Тэйлор выиграл в тройном прыжке на чемпионате мира

Американец Кристиан Тэйлор стал победителем чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе в тройном прыжке. Он показал лучший для себя результат в сезоне — 17 метров 92 сантиметра.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Тройной прыжок

Финал

1. Кристиан Тэйлор (США) — 17,92

2. Уилл Клэй (США) — 17,74

3. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) — 17,66

4. Педру Пишарду (Португалия) — 17,62

5. Кристиан Наполес (Куба) — 17,38

6. Доналд Скотт (США) — 17,17