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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Американец Тэйлор выиграл в тройном прыжке на чемпионате мира

23:08
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Американец Кристиан Тэйлор стал победителем чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе в тройном прыжке. Он показал лучший для себя результат в сезоне — 17 метров 92 сантиметра.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Тройной прыжок

Финал

1. Кристиан Тэйлор (США) — 17,92
2. Уилл Клэй (США) — 17,74
3. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) — 17,66
4. Педру Пишарду (Португалия) — 17,62
5. Кристиан Наполес (Куба) — 17,38
6. Доналд Скотт (США) — 17,17

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