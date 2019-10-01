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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Американец Лайлз выиграл золото на 200 метров на чемпионате мира

1 октября 2019, 22:53

Амеркианец Ноа Лайлз выиграл золото чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 200 метров. Он пробежал дистанцию за 19,83 секунды.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

200 м

Финал

1. Ноа Лайлз (США) — 19,83

2. Андре де Грасс (Канада) — 19,95

3. Алекс Киньонес (Эквадор) — 19,98

4. Адам Джемили (Великобритания) — 20,03

5. Рамиль Гулиев (Турция) — 20,07

6. Эрон Браун (Канада) — 20,10

7. Сиэ Чжэнье (Китай) — 20,14

8. Кайл Гро (Тринидад и Тобаго) — 20,39

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