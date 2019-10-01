Американец Лайлз выиграл золото на 200 метров на чемпионате мира
1 октября 2019, 22:53
Амеркианец Ноа Лайлз выиграл золото чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 200 метров. Он пробежал дистанцию за 19,83 секунды.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
200 м
Финал
1. Ноа Лайлз (США) — 19,83
2. Андре де Грасс (Канада) — 19,95
3. Алекс Киньонес (Эквадор) — 19,98
4. Адам Джемили (Великобритания) — 20,03
5. Рамиль Гулиев (Турция) — 20,07
6. Эрон Браун (Канада) — 20,10
7. Сиэ Чжэнье (Китай) — 20,14
8. Кайл Гро (Тринидад и Тобаго) — 20,39