Прыгунья с шестом Алена Лутковская, которая не прошла квалификацию и завершила выступления на чемпионате мира, прокомментировала свое выступление.

— Это мой первый взрослый чемпионат мира, я давно не выступала, поэтому все здорово, — сказала Лутковская. — Чуть не справилась с шестами и не успела подобрать нужные по жесткости. Может, сказалось, что я здесь одна, без тренера, так как он не получил допуск. А так, 4.50 м можно было брать. Жара нереальная: пока мы дошли из колл-рум до разминочного поля, стали насквозь мокрые. Но все в равных условиях, так что грех жаловаться. (Наталья Марьянчик)