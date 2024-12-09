«Почему получила травму? Что было, то было». Листунова — о возвращении после перелома позвоночника
Олимпийская чемпионка Токио Виктория Листунова, пропустившая почти весь сезон 2024 года из-за травмы спины (перелом дужек позвоночника), проходит сейчас непростой путь возвращения той формы и результатов, к которым приучила болельщиков и соперниц в 2022-2023 годах.
Первым стартом после перезапуска карьеры для Вики стал турнир «Бархатная дорога» в Узбекистане 14-16 ноября, где она выиграла многоборье с суммой 53,675, получив на коронных брусьях невысокие 12,975 балла. Спустя чуть менее месяца Листунова вышла на старт Кубка Воронина в Москве, где... осталась без наград многоборья, набрав четвертую сумму, 55,000, на этот раз дважды упав с бревна и получив там только 12,500.
Победу спортсменке удалось одержать только во второй день, выиграв финал вольных упражнений.
Самое страшное — начать соревнования
— Пауза в выступлениях оказалась достаточно длительной, это сказалось на волнении перед стартами?
— Конечно, оно было. Когда ты выступаешь регулярно, все проходит более привычно. Из-за соревновательной паузы ощущения на первых стартах оказались совершенно другими, адреналин, тело на него реагирует. Я такого давно не испытывала.
— Спрашиваю это, потому что в первый день на разминке ты упала с брусьев и визуально возникло ощущение волнения.
— Сама этого падения не ожидала. Благодарна тренерам, которые меня успокоили, потому что мандраж присутствовал. Вообще, самое страшное — начать соревнования, втянуться в процесс старта. То же самое случилось в Узбекистане, там первым видом шли брусья, и я с ними совсем не справилась, очень сильно переволновалась, и дальше, на следующих видах, уже присутствовал страх. Здесь в многоборье первым видом был опорный прыжок, я его сделала нормально, и на втором виде — брусьях — было уже проще.
— По сравнению со стартом в Узбекистане что получилось лучше, что нет?
— Брусья точно получились лучше — в Узбекистане программа была проще, да и они вообще не сложились. Вольные упражнения мы также поменяли, изначально по программе у меня было двойное сальто с двумя винтами и затем два твиста, которые закрывали спецтребование — нужно обязательно делать прыжковый элемент с вращением вперед.
— Почему поменяли вольные?
— Здесь, в зале «Динамо», новый, «тугой» ковер, у многих с этим возникли сложности, и мы с тренерами решили изменить программу. Поэтому двойное сальто оставили, а спецтребование закрыли более простым прыжком. Мы стараемся не рисковать, усложнять программы постепенно, добавляя элементы по одному, по мере готовности моего тела. Все будет, но со временем, когда приду в форму.
— Новые вольные у тебя с очень рваным темпом музыки. Почему выбрали этот вариант и насколько тяжело делать такую программу?
— Физически любую программу вольных делать всегда тяжело. Но обычно музыка или медленная, или быстрая, да, это более привычно. Текущий вариант выбрали осознанно, потому что главное — собрать такую программу, где можно найти время для передышки, подготовки к следующей акробатической диагонали. Мне удобнее, когда я спокойно втягиваюсь в упражнение, а затем уже, с увеличением темпа, стараюсь «зажечь».
— В финале вольные получились лучше, чем в многоборье?
— Да, я справилась. В многоборье не получился поворот, сегодня с ними всеми справилась и рада, что сделала все упражнение от начала до конца.
— Эмоции от старта?
— Скорее положительные. Ошибки всегда есть, от них никуда не деться. Но я рада, что выхожу и выступаю.
Головой помнишь, а тело забыло
— Как спина?
— Уже практически не беспокоит. Конечно, на этом турнире были недочеты, недоработки — времени для полного восстановления, для сложных программ, было мало. Удалось сделать то, что успела подготовить с учетом сжатых сроков. Рада, что начала хоть с чего-то.
— На вольных, и в многоборье, и в финале, в первой акробатической диагонали ты немного недокрутила два с двумя, из-за чего качнулась вперед, не пришла в доскок. В чем причина?
— Не хватает скорости. Нужно работать над этим элементом, у меня он пока сырой, но все-таки это группа трудности G, сложный прыжок. Возможно, сыграл роль новый ковер, я уже говорила, что он такой хорошо пружинящий, как обычно. Я долго его не прыгала, и даже то, что сейчас я смогла его восстановить, уже радует.
— Сейчас, оглядываясь назад, ты можешь сказать, в чем была ошибка, усугубившая травму? Может быть, не стоило выступать на чемпионате России?
— Сложно ответить на этот вопрос. Я стараюсь не оглядываться назад — что было, то было. Это прошло, и это спорт, здесь выступала я, другие спортсмены, у многих из нас есть различные проблемы, это часть работы.
— Когда возвращалась в зал на тренировки, было страшно? Воспоминания о боли не ограничивали?
— Страшно именно из-за травмы не было. Но мышцы, тело забыли движения, ушла правильная моторика на элементах. Головой помнишь, а телом — нет. Но все вернулось без проблем и сложностей, достаточно быстро.
— После Олимпиады в Токио ты брала паузу из-за травмы локтя — и выросла. Сейчас, после паузы из-за травмы спины, ты снова изменилась. Новые рычаги, новый вес — это мешает или успеваешь адаптироваться?
— Это абсолютно нормальное явление, тем более для гимнасток, рано или поздно нам нужно превращаться в девушек, такова природа. Есть плюс, что изменения у меня произошли в период восстановления после травмы, когда не было нагрузок, и, возможно, сейчас мое телосложение уже сформировалось. Да, были проблемы с весом, я не стала исключением, но надеюсь, что в дальнейшем критичных изменений уже не будет.
Не пошла на полную программу, потому что не хотелось рисковать
— Олимпиаду смотрела? За кого болела?
— Смотрела, болела за всех, естественно, за Симону Байлз, за Ребекку Андраде, за всех гимнасток, которые там выступали.
— Как брусистка, что скажешь про Кайлию Немур, которая выиграла там этот вид?
— Она большой молодец, что показывает такую гимнастику на брусьях. Это очень красиво и эффектно смотрится.
— Ее база трудности — 7,1-7,2 балла. Ты понимаешь, как собрать комбинацию с такой же базой?
— Конечно, хочется делать лучше и больше. Но у Кайлии весь акцент был на брусья. В моем случае речь идет про многоборье, это сложнее. Хочется делать высокую базу с качественным исполнением одновременно.
— И при этом не один вид, а все четыре?
— Да. (Смеется.) Все-таки многоборье — более престижная дисциплина, чем отдельные виды. Конечно, любая медаль ценна, особенно олимпийская, и в случае с Кайлией я за нее очень рада, она стремилась, проходила через различные проблемы, сменила гражданство с французского на алжирское, со всем справилась, через все прорвалась.
— Следующий старт?
— Кубок России. Затем вроде бы будут очередные Игры БРИКС.
— Получится отдохнуть после этих соревнований?
— Три-четыре дня, затем снова сборы.
— Успеешь усложнить программы к Кубку?
— По возможности — да. Здесь не пошла на полную программу, потому что не хотелось рисковать. Но нужно доработать, подчистить, чтобы все было увереннее, чем сейчас.
— Если оценивать твою спортивную форму в процентах, сколько это будет?
— Я никогда не оцениваю готовность как сто процентов, всегда есть над чем работать. Текущую форму, думаю, можно оценить в 50 процентов.
— Что ты знаешь про планы на получение нейтрального статуса?
— Ничего.