Новое тело, новые вызовы олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике.

Олимпийская чемпионка Токио Виктория Листунова, пропустившая почти весь сезон 2024 года из-за травмы спины (перелом дужек позвоночника), проходит сейчас непростой путь возвращения той формы и результатов, к которым приучила болельщиков и соперниц в 2022-2023 годах.

Первым стартом после перезапуска карьеры для Вики стал турнир «Бархатная дорога» в Узбекистане 14-16 ноября, где она выиграла многоборье с суммой 53,675, получив на коронных брусьях невысокие 12,975 балла. Спустя чуть менее месяца Листунова вышла на старт Кубка Воронина в Москве, где... осталась без наград многоборья, набрав четвертую сумму, 55,000, на этот раз дважды упав с бревна и получив там только 12,500.

Победу спортсменке удалось одержать только во второй день, выиграв финал вольных упражнений.

Вефхвия Хубаев, Виктория Листунова и Сергей Андрианов. Фото Сергей Лисин, «СЭ»

Самое страшное — начать соревнования

— Пауза в выступлениях оказалась достаточно длительной, это сказалось на волнении перед стартами?

— Конечно, оно было. Когда ты выступаешь регулярно, все проходит более привычно. Из-за соревновательной паузы ощущения на первых стартах оказались совершенно другими, адреналин, тело на него реагирует. Я такого давно не испытывала.

— Спрашиваю это, потому что в первый день на разминке ты упала с брусьев и визуально возникло ощущение волнения.

— Сама этого падения не ожидала. Благодарна тренерам, которые меня успокоили, потому что мандраж присутствовал. Вообще, самое страшное — начать соревнования, втянуться в процесс старта. То же самое случилось в Узбекистане, там первым видом шли брусья, и я с ними совсем не справилась, очень сильно переволновалась, и дальше, на следующих видах, уже присутствовал страх. Здесь в многоборье первым видом был опорный прыжок, я его сделала нормально, и на втором виде — брусьях — было уже проще.

— По сравнению со стартом в Узбекистане что получилось лучше, что нет?

— Брусья точно получились лучше — в Узбекистане программа была проще, да и они вообще не сложились. Вольные упражнения мы также поменяли, изначально по программе у меня было двойное сальто с двумя винтами и затем два твиста, которые закрывали спецтребование — нужно обязательно делать прыжковый элемент с вращением вперед.

— Почему поменяли вольные?

— Здесь, в зале «Динамо», новый, «тугой» ковер, у многих с этим возникли сложности, и мы с тренерами решили изменить программу. Поэтому двойное сальто оставили, а спецтребование закрыли более простым прыжком. Мы стараемся не рисковать, усложнять программы постепенно, добавляя элементы по одному, по мере готовности моего тела. Все будет, но со временем, когда приду в форму.

— Новые вольные у тебя с очень рваным темпом музыки. Почему выбрали этот вариант и насколько тяжело делать такую программу?

— Физически любую программу вольных делать всегда тяжело. Но обычно музыка или медленная, или быстрая, да, это более привычно. Текущий вариант выбрали осознанно, потому что главное — собрать такую программу, где можно найти время для передышки, подготовки к следующей акробатической диагонали. Мне удобнее, когда я спокойно втягиваюсь в упражнение, а затем уже, с увеличением темпа, стараюсь «зажечь».

— В финале вольные получились лучше, чем в многоборье?

— Да, я справилась. В многоборье не получился поворот, сегодня с ними всеми справилась и рада, что сделала все упражнение от начала до конца.

— Эмоции от старта?

— Скорее положительные. Ошибки всегда есть, от них никуда не деться. Но я рада, что выхожу и выступаю.

Ольга Петровичева, Людмила Рощина, Виктория Листунова (в центре), Жасмина Махмудова и Мария Пасека. Фото Сергей Лисин, «СЭ»

Головой помнишь, а тело забыло

— Как спина?

— Уже практически не беспокоит. Конечно, на этом турнире были недочеты, недоработки — времени для полного восстановления, для сложных программ, было мало. Удалось сделать то, что успела подготовить с учетом сжатых сроков. Рада, что начала хоть с чего-то.

— На вольных, и в многоборье, и в финале, в первой акробатической диагонали ты немного недокрутила два с двумя, из-за чего качнулась вперед, не пришла в доскок. В чем причина?

— Не хватает скорости. Нужно работать над этим элементом, у меня он пока сырой, но все-таки это группа трудности G, сложный прыжок. Возможно, сыграл роль новый ковер, я уже говорила, что он такой хорошо пружинящий, как обычно. Я долго его не прыгала, и даже то, что сейчас я смогла его восстановить, уже радует.

— Сейчас, оглядываясь назад, ты можешь сказать, в чем была ошибка, усугубившая травму? Может быть, не стоило выступать на чемпионате России?

— Сложно ответить на этот вопрос. Я стараюсь не оглядываться назад — что было, то было. Это прошло, и это спорт, здесь выступала я, другие спортсмены, у многих из нас есть различные проблемы, это часть работы.

— Когда возвращалась в зал на тренировки, было страшно? Воспоминания о боли не ограничивали?

— Страшно именно из-за травмы не было. Но мышцы, тело забыли движения, ушла правильная моторика на элементах. Головой помнишь, а телом — нет. Но все вернулось без проблем и сложностей, достаточно быстро.

— После Олимпиады в Токио ты брала паузу из-за травмы локтя — и выросла. Сейчас, после паузы из-за травмы спины, ты снова изменилась. Новые рычаги, новый вес — это мешает или успеваешь адаптироваться?

— Это абсолютно нормальное явление, тем более для гимнасток, рано или поздно нам нужно превращаться в девушек, такова природа. Есть плюс, что изменения у меня произошли в период восстановления после травмы, когда не было нагрузок, и, возможно, сейчас мое телосложение уже сформировалось. Да, были проблемы с весом, я не стала исключением, но надеюсь, что в дальнейшем критичных изменений уже не будет.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не пошла на полную программу, потому что не хотелось рисковать

— Олимпиаду смотрела? За кого болела?

— Смотрела, болела за всех, естественно, за Симону Байлз, за Ребекку Андраде, за всех гимнасток, которые там выступали.

— Как брусистка, что скажешь про Кайлию Немур, которая выиграла там этот вид?

— Она большой молодец, что показывает такую гимнастику на брусьях. Это очень красиво и эффектно смотрится.

— Ее база трудности — 7,1-7,2 балла. Ты понимаешь, как собрать комбинацию с такой же базой?

— Конечно, хочется делать лучше и больше. Но у Кайлии весь акцент был на брусья. В моем случае речь идет про многоборье, это сложнее. Хочется делать высокую базу с качественным исполнением одновременно.

— И при этом не один вид, а все четыре?

— Да. (Смеется.) Все-таки многоборье — более престижная дисциплина, чем отдельные виды. Конечно, любая медаль ценна, особенно олимпийская, и в случае с Кайлией я за нее очень рада, она стремилась, проходила через различные проблемы, сменила гражданство с французского на алжирское, со всем справилась, через все прорвалась.

— Следующий старт?

— Кубок России. Затем вроде бы будут очередные Игры БРИКС.

— Получится отдохнуть после этих соревнований?

— Три-четыре дня, затем снова сборы.

— Успеешь усложнить программы к Кубку?

— По возможности — да. Здесь не пошла на полную программу, потому что не хотелось рисковать. Но нужно доработать, подчистить, чтобы все было увереннее, чем сейчас.

— Если оценивать твою спортивную форму в процентах, сколько это будет?

— Я никогда не оцениваю готовность как сто процентов, всегда есть над чем работать. Текущую форму, думаю, можно оценить в 50 процентов.

— Что ты знаешь про планы на получение нейтрального статуса?

— Ничего.