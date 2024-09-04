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«Перед стрельбой между ними произошла ссора». В США задержали мужчину, убившего известную гимнастку

В США задержали мужчину, убившего 21-летнюю гимнасту Кару Уэлш
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Кара Уэлш (справа).
Фото Соцсети
Преступление произошло возле Университета Висконсин в городе Уайтуотер.

Полиция Уайтуотера — американского города в штате Висконсин — арестовала 23-летнего мужчину, убившего 21-летнюю гимнасту Кару Уэлш. Преступление произошло неподалеку от кампуса Университета Висконсин, где девушка училась по специальности «управление бизнесом».

Что произошло

В пятницу 23-летний Чад Т. Ричардс лишил жизни девушку несколькими выстрелами неподалеку от университетского кампуса. По информации полиции, Уэш знала нападавшего, а инцидент произошел в результате ссоры между молодыми людьми. Правоохранители продолжают расследование и пока не разглашают подробностей дела. Ричардс был арестован вскоре после произошедшего.

«В ходе расследования было установлено, что перед стрельбой между ними произошла ссора», — сообщили полицейские.

Задержанного доставили в тюрьму округа Уолворт. Ему выдвигают обвинения в убийстве первой степени, угрозе безопасности и нарушения общественного порядка из-за нелегального ношения огнестрельного оружия. Во вторник прошло первое судебное заседание — судья подтвердил установленный залог в один миллион долларов.

 
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Как отреагировали на ее смерть

«Кара изучала менеджмент и была выдающимся членом команды по спортивной гимнастике. Мы знаем, что новость о смерти Кары разрывает сердца нашего сплоченного университетского сообщества. Это время, когда мы все призваны поддерживать друг друга, осознавать и скорбеть», — сообщила ректор университета Кори Кинг.

«Моя младшая сестра Кара была светом моей жизни, — высказалась старшая сестра девушки Каэли. — Она всегда улыбалась, всегда знала, что сказать, чтобы заставить людей смеяться, и была моим самым любимым человеком на планете. Я слышала, как многие говорили о спортивных достижениях Кары, которые действительно заслуживают того, чтобы их чествовали, но она могла дать миру гораздо больше, чем просто гимнастика.

Не существовало ничего, чего бы Кара не смогла сделать. Моим самым большим страхом всегда было потерять ее. Теперь, когда это произошло, я не перестану бороться за нее и рассказывать ее историю всем и каждому, кто готов слушать».

Кара Уэлш.
Фото Соцсети

Какой была спортсменкой Уэлш

Кара трижды участвовала в американском турнире Division III All-American, а в 2023-м стала его победительницей в опорном прыжке. Своими соболезнованиями поделилась даже Федерация гимнастики США.

«Кара была удивительным человеком, студенткой и спортсменкой, — рассказала тренер Джен Риган. — Талантливая спортсменка, преданная товарищ по команде и свет в темные дни каждого. Нет слов, чтобы описать пустоту, которую мы все чувствуем в своих сердцах, но наследие Кары будет жить в университетской гимнастике вечно».

Спортивная гимнастика
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