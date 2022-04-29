Гимнаст Максим Василенко подвергся травле за пост: «Спаси нас бог от украинских ракет»

Уроженец Херсона высказался об обстреле своего родного города и был жестко раскритикован на Украине.

Участник чемпионата мира и Европы в составе сборной Украины по спортивной гимнастике Максим Василенко был назван предателем и подвергся хейту в социальных сетях после публикации об обстреле ВСУ своего родного города — Херсона. По сообщению РИА Новости, вчера несколько ракет «Точка-У» и РСЗО «Ураган» были направлены украинскими войсками в район херсонского телецентра. «Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет», — отреагировал Василенко, вызвав возмущение бывшего лидера сборной Украины по спортивной гимнастике Олега Верняева. «Вот так человек, который выступал за сборную Украины, пишет у себя в соцсетях. Пусть я буду плохим, но страна должна знать своих «героев» в лицо», — прокомментировал ситуацию олимпийский чемпион-2016.

Время радикалов

Многие украинские спортсмены сейчас не стесняются в выражениях в социальных сетях. И любые посты представителей этой страны, в которых есть хотя бы малейший намек на отсутствие осуждения России, моментально становится поводом для скандала. Так три недели назад под ударом оказались шахматистки Мария и Анна Музычук, не подписавшие письмо с требованием отстранить всех россиян от выступлений в международных турнирах. Под угрозой дисквалификации девушки-гроссмейстеры были вынуждены срочно уточнить свою позицию, заявив, что не согласны лишь с формулировками письма, а не с его сутью.

Украинский теннисист Сергей Стаховский обрушился с критикой на тех своих соотечественников, которые играют в парах с россиянами или белорусами. Из украинской сборной по фигурному катанию была исключена Анастасия Шаботова, поставившая лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона из России Евгения Плющенко о ситуации на Украине. А бывший игрок национальной команды по футболу Анатолий Тимощук из-за решения остаться в питерском «Зените» лишен всех наград, заработанных в украинских чемпионатах и Кубках, а также получил пожизненный запрет на любую футбольную деятельность на Украине.

Биатлонисток российского происхождения Екатерину Бех, Оксану Москаленко и Ольгу Абрамову выгнали из сборной Украины из-за того, что они после начала спецоперации уехали к своим родным в Россию. В отставку отправлен и глава украинской федерации биатлона Владимир Брынзак, пытавшийся защитить бывших россиянок. Ожидается, что его место займет Дмитрий Пидручный — один из самых радикально настроенных украинских спортсменов. Похожих взглядов сейчас придерживается и гимнаст Олег Верняев, который занялся выявлением предателей среди коллег.

Отбывающий дисквалификацию

Верняев в настоящее время отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за мельдоний — из-за этого 28-летний гимнаст пропустил Олимпиаду в Токио. Впрочем, и во время отстранения уроженец Донецка давал СМИ множество инфоповодов для публикаций. В сентябре 2021-го он допустил, что может сменить спортивное гражданство из-за конфликта в сборной, но затем дал задний ход, заявив, что его неверно поняли. В мае 2020-го Верняев стал объектом атак украинских националистов из-за своих высказываний о Донбассе. «Не буду ничего говорить, потому что что ни скажешь — все будет не так. Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать в Донецк. Мне жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает — это мне жаль», — считал спортсмен два года назад.

Олег Верняев. Фото Getty Images

Во время Олимпиады-2016 в Рио Верняев выполнил указание украинских властей, демонстративно отказавшись общаться с российскими СМИ. Правда, это не помешало ему затем сделать совместное селфи с россиянами в Олимпийской деревне и навлечь на себя гнев украинских патриотов. В 2019-м Олег выступал в немецкой бундеслиге в одной команде с россиянином Никитой Нагорным, но после начала спецоперации стал одним из самых яростных сторонников полного отстранения наших гимнастов от выступлений на международных турнирах. Как выясняется, теперь Верняев добрался и до своих бывших коллег по сборной Украины.

23-летний Максим Василенко — выпускник Херсонского высшего училища физической культуры. В 2018-2019 годах он вместе с Верняевым выступал за сборную Украины по спортивной гимнастике, в том числе на чемпионатах мира и Европы. Местонахождение Василенко в данный момент неизвестно. После начала скандала вокруг своей публикации об украинских ракетах он удалил свое сообщение. Ракетная атака на Херсон была отбита силами российской ПВО — погибших и раненых нет. Областной телецентр продолжает вещание.