«Огромное дело для спорта и города»

Турнир на призы Светланы Хоркиной в Белгороде стал праздником спорта и выльется в новые роскошные проекты.

В Белгороде продолжаются соревнования по спортивной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки, девятикратной чемпионки мира по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной. В них принимают участие более 400 спортсменов из 25 регионов страны.

В этом году, помимо традиционных стартов, перед турниром состоялись мастер-классы специалистов по спортивной и художественной гимнастике. В них приняли участие и олимпийские чемпионки — «художницы» Елена Шаламова и Дарья Шкурихина, а также старший тренер юниорского состава сборной РФ по художественной гимнастике Екатерина Сиротина. Своими впечатлениями об увиденном в Белгороде Екатерина поделилась с «СЭ».

— Когда энергии людей, которые влюблены в свое дело, в свою профессию, сливаются ради нужного дела, детского спорта, всегда получается поток, в котором все гармонично, позитивно и успешно, — отметила тренер. — Это прекрасная идея Светланы Хоркиной — моего друга, человека, которого я очень уважаю. С юных лет она была моим кумиром как гимнастка и личность. И впоследствии, когда мы уже подружились, уважение только окрепло и увеличилось. Я очень рада, что она для своего города и для спорта в целом делает такое огромное дело.

Двери открыты для всех

— В мастер-классе приняли участие более 200 спортсменов из спортивной и художественной гимнастики. Не только участники соревнований, но и те, кто пришел только на мастер-классы. И все пообщались с олимпийскими чемпионками, сфотографировались, взяли автографы, получили вот эту необходимую энергию, которая мотивирует детей на движение вперед, на достижение и постановку новых целей. Это великое дело, и очень важно, чтобы оно продолжалось, чтобы его поддерживали такие же неравнодушные к спорту люди.

В плане организации все прошло безупречно, нас очень тепло встречали, провожали, для нас все было организовано максимально комфортно. Меня пригласила Светлана Хоркина, я, в свою очередь, пригласила Дашу Шкурихину и Лену Шаламову.

— Кто вообще мог принять участие в мастер-классах?

— Дети 2014 года рождения и старше, любой подготовки, любого спортивного мастерства. Тот, кто хотел, кто мог, — для всех двери были открыты.

— Кого-то после таких мастер-классов могут заметить и пригласить на тренировки?

— Такое бывает очень часто. Встречаются дети, по которым сразу видно, как они воспринимают информацию и как настроены на тренировочный процесс, как они схватывают новое и как они делают элементы, которые им дают педагоги. Конечно, талантливых детей видно сразу, и мы не упускаем никого. Мы приглашаем их и на соревнования, и на сборы — чтобы в будущем помочь им расти.

— Нет ли мысли проводить в Белгороде одновременно и соревнования по художественной гимнастике?

— В мае в Белгороде открывается прекрасный центр. После мастер-классов мы обсуждали, что нужно делать больше таких прекрасных мероприятий, расширять их, добавлять туда творческие конкурсы, соревнования, всевозможные смежные дисциплины. И мы будем делать это вместе. Там прекрасный министр спорта — Наталья Жигалова, замечательная женщина, красивая, умная, энергичная. Мы объединим усилия и будем развивать это дело Светланы Хоркиной, насыщать, добавлять новые типы активностей. Я уверена, что это будет продолжаться и станет роскошным традиционным проектом.

— Коронавирус внес какие-то коррективы?

— Все было безопасно. У всех были маски и санитайзеры, все правила были соблюдены.

Турнир идет на высоком уровне

Своим мнением о турнире в интервью «РЕН ТВ» также поделилась заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина.

— Когда я приехала в Белгород, то была в шоковом состоянии, увидев столько детей, — призналась Ульянкина. — Мне казалось, что невозможно провести эти старты, что-то будет получаться скомканно. Но в итоге я была удивлена такой правильной трактовкой соревнований, тому, настолько все грамотно и компактно. Одни дети ушли — другие пришли. Мой первый вопрос даже был такой: «А зачем вы столько детей приглашаете?» На что мне ответили, что будут допускать столько детей, сколько будет заявлено, еще правильнее проведем соревнования. Я в восторге, что турнир идет на таком высоком уровне.

— Как показывают себя ребята из регионов?

— Здесь очень высокий уровень, потому что те дети, которые готовились к чемпионату Европы, уехали в Базель. А которые не попали, сейчас выступают здесь. Я сама была удивлена, увидев на прыжке три винта — это элемент ультра-си, который мало кто делает на мировом уровне. Если есть такой прыжок, то он выходит уже медальным. Я видела, на вольных упражнениях мальчики разминали четыре винта — это тоже ультра-си, которые делают только китайцы и японцы. Делаю вывод, что у наших ребят все хорошо в этом плане. У девочек тоже здесь есть спортсменки сборной страны, которые абсолютно спокойно выступают, и им все нравится.

— Как этот год повлиял на расписание турниров?

— Я смотрю по первенству России — мы не потеряли детей, уровень был приличный, особенно чемпионата страны. Первый раз было два потока, где были хорошие девчонки с хорошими программами. И то же самое на первенстве России. Получается, мы их не только не потеряли, но они еще и как-то сконцентрировались и сейчас выкладываются намного больше, чем когда они росли в тепличных условиях. Это маленький парадокс для гимнастики.