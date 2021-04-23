Пример от чемпионок. В Белгороде стартовал турнир Хоркиной

В эти дни проходят 22-е традиционные Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы выдающейся олимпийской чемпионки.

Двукратная олимпийская чемпионка и одна из самых известных спортсменок в истории Белгорода Светлана Хоркина с 1999 года проводит на родной земле гимнастический турнир своего имени. В 2010-м он получил статус Всероссийских соревнований и неоднократно собирал лучших спортсменов страны — как взрослых, так и юных. Количество участников регулярно составляло 700-800 гимнастов, начиная со второго взрослого разряда и заканчивая мастерами спорта, в том числе участвовали и члены национальных сборных. Соревнования включены в ЕКП Минспорта России и являются квалификационными.

Но год назад в традицию проведения турниров в Белгороде вмешался COVID-19: соревнования пришлось не раз переносить на более поздний срок, проводить не в апреле, а осенью и в усеченном составе участников по одной категории — «мастера спорта». Сейчас коронавирус отступил, но окончательно еще не побежден, поэтому часть ограничений сохранилась и на нынешние старты. Например, второй раз подряд соревнования проходят без зрителей, а количество участников ограничено требованиями Роспотребнадзора.

Значки для мастеров

Тем не менее турнир, проводимый Фондом Светланы Хоркиной при поддержке госкорпорации «Ростех» совместно с властями Белгорода и области, а также национальной и региональной федерациями спортивной гимнастики, собрал в спорткомплексе Белгородского госуниверситета, также носящем имя знаменитой спортсменки, более 300 атлетов. Они представляют 30 регионов и более 40 городов России, а помимо этого, Донецкую и Луганскую народные республики. В программу этого года вошли соревнования «Весенние ласточки» для юношей и девушек по второму спортивному разряду.

В церемонии торжественного открытия турнира приняли участие Светлана Хоркина, а также исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, ректор БелГУ профессор Олег Полухин и известные спортсмены. Они, помимо прочего, вручили талантливым молодым гимнастам значки и удостоверения мастеров спорта.

В Белгороде проходят 22-е традиционные Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. Фото Наталья Детянцева

— Мы организуем соревнования не только для того, чтобы выявить талантливых детей и будущих чемпионов, которые прославят нашу страну, а еще для того, чтобы наши дети были здоровыми, — отметила Хоркина на церемонии открытия. — Мы хотим, чтобы они выросли настоящими и успешными людьми, достойными нашей малой родины, и побеждали на международных аренах. Хочу, чтобы здесь на протяжении нескольких дней шла жаркая борьба за мастерство, за победу. Будьте сильными!

Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной продлятся в Белгороде по 24 апреля включительно и завершатся финалами на отдельных снарядах.

На глазах у чемпионов

Не менее важной частью Всероссийских соревнований на призы Светланы Хоркиной являются и традиционные мастер-классы, которые состоялись в Белгороде еще до официального открытия турнира во вторник при поддержке Минспорта России в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни». Из года в год в Белгород приезжают знаменитые спортсмены, которые делятся с детьми секретами своего мастерства. Такой пример — отличный стимул для юных атлетов прогрессировать и добиваться успехов.

Вот и на этот раз в городе высадился внушительный спортивный десант. Помимо самой Светланы Хоркиной приехали серебряный призер Олимпиады в Сиднее 2000 года Елена Продунова, призеры Игр разных лет Алексей Бондаренко и Иван Стретович.

Но мастер-классы ждали не только представителей спортивной гимнастики, а еще и юных гимнасток-художниц. В Белгороде тоже есть своя олимпийская чемпионка в этом виде спорта — Наталья Зуева. Кроме нее гостями города стали еще две обладательницы главного золота в мире спорта — Дарья Шкурихина и Елена Шаламова, а также старший тренер юниорской сборной России Екатерина Сиротина. Все они с удовольствием общались с детьми, фотографировались и раздавали автографы, ну и, конечно, секреты мастерства и успеха достались и белгородским детям, занимающимся художественной гимнастикой.

Светлана Хоркина (третья справа) на 22-х традиционных Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике. Фото Наталья Детянцева

— Я лично каждый год отсматриваю на своих турнирах талантливых детей, которые хотят побеждать, но не всегда у них есть для этого условия в своих регионах, — рассказала Хоркина. — Многие ребята приезжают чуть раньше на соревнования, чтобы потренироваться в хороших условиях. Выездные мастер-классы хороши тем, что мы можем собраться с коллегами и приехать туда, где хотят нас видеть и нуждаются в поддержке и помощи. Поверьте, когда приезжает такой олимпийский десант, любой руководитель по спорту придет в зал, и тогда не только словом, но и делом мы можем убедить местных чиновников построить зал или докупить недостающие спортивные снаряды в ДЮСШ.

За более чем два десятка лет Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной стали заметным событием в спортивной гимнастике. Среди тех, кто прошел через белгородские старты, много членов сборных России, которые завоевали для страны олимпийские медали. Возможно, и нынешний турнир откроет новые имена.