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«Купил коньяк, а потом изнасиловал». Тренер Кныш и гимнастка Корбут так и не смогли разобраться в своих отношениях

Светлана Афанасьева
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Ольга Корбут.
Фото Getty Images
Ольга Корбут.
Фото Global Look Press
Ольга Корбут.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка через полвека вспомнила о посягательствах тренера на ее честь, а здоровье знаменитого специалиста не выдержало скандала.

Спортивный союз талантливой гимнастки Ольги Корбут и легендарного тренера Ренальда Кныша подарил всем советским любителям гимнастики в 1970-е годы невероятные эмоции — 4 золотые олимпийских медали, 2 золота чемпионата мира и еще охапка серебряных наград в придачу, но почти 50 лет спустя они решили удивить всех еще и шокирующими подробностями о своих взаимоотношениях.

«Это было — как это по-русски сказать? По-английски это molest. Посягательства? Домогательства? И, наконец, перед олимпийским турниром он меня просто изнасиловал. Это правда! Конечно, скрывала, потому что это было стыдно. Это произошло в Минске, в гостинице «Юбилейная», когда мне исполнилось 17 лет. Я живу с этим, это очень тяжело. Конечно, я скрывала это, потому что это было стыдно», — поделилась Корбут в программе «Пусть говорят».

На самом деле Ольга не ждала полвека, чтобы обвинить своего тренера в домогательствах. Впервые она об этом написала в собственной книге «Жила-была девочка...», опубликованной в 1988 году. Но тогда на скандальные откровения мало кто обратил внимание.

Ольга КОРБУТ. «Меня изнасиловали перед олимпийским турниром». Откровения Корбут

Практически от меня отказался

По словам Ольги, «ситуация» в Минске была не единственной. После того случая тренер якобы предпринимал попытки снова вступить в сексуальный контакт с подопечной, но в тот момент они находились в США, и за ними пристально следили телохранители, поэтому тренер стал опасаться за свою безопасность.

«Даже когда он в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер... После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно! После меня была еще девочка, с которой то же самое случилось. Она рассказала родителям, и его хотели посадить в тюрьму. Я не говорила тогда, что он меня насиловал. Но когда я увидела, насколько это больно на протяжении всей жизни... Ведь эта рана не лечится», — заявила Ольга в программе «Пусть говорят».

Ольга Корбут. Фото Global Look Press
Ольга Корбут.
Фото Global Look Press

«Паскуда, сволочь, гадина!»

Ответа от именитого тренера долго ждать не пришлось. Он набросился на свою подопечную с оскорблениями, а сам все обвинения яростно отрицал.

— Вранье с первого до последнего слова. Клевета! — заявил Кныш.

— Ну что вы говорите! А как вы повезли меня в машине и били там? А как вы отбили мне перепонку? — отвечала ему Корбут.

— Что?

— Когда я не тренировалась целую неделю, не могла напрягаться даже. Это что, неправда? Когда вы в Минске купили коньяк, хотя сами не пили, и сказали: «Я тебе пробку налью». Тогда меня и изнасиловали.

— Какое хамство, нахальство, паскудство! — Вся перепалка также происходила в эфире программы «Пусть говорят».

Ольга КОРБУТ. Кому была нужна правда от Ольги Корбут?

К обвинениям, кстати говоря, присоединился и бывший муж Корбут, певец группы «Песняры» Леонид Борткевич.

«Я прожил с ней почти 25 лет и могу сказать, что она никогда не врет. И вы это знаете», — заявил он в программе Первого канала.

Когда Кныш устал отпираться от бесконечных обвинений, он перешел к тактике оправданий, объяснив все свои действия в отношении спортсменки попытками вдохновить ее на результат.

«Я тренировал себя в том, чтобы ей казалось, будто я ее люблю. Но она столько глупостей делала, столько гадостей — любить ее было невозможно. Но я показывал, что к ней очень хорошо отношусь, что она очень хорошая, очень красивая, очень умная, очень талантливая. Это для того, чтобы вдохновлять ее. Ведь человек в состоянии вдохновения становится гениальным», — заявил Ренальд.

Ольга Корбут. Фото Global Look Press
Ольга Корбут.
Фото Global Look Press

Сначала у человека болит душа, а потом подкашивается здоровье

Скандал не мог не отразиться на здоровье Ренальда Кныша, которому на момент выхода передачи было 86 лет. Год спустя легендарного тренера не стало, а его жена, Ольга Кныш, подтвердила, что ссора с подопечной сильно подкосила здоровье ее мужа.

«На его здоровье очень сильно повлияла Корбут, которую он из грязи вывел в люди. А она вместо благодарности столько яда на него выплеснула. Вы представьте, ведешь спортсменку шесть или восемь лет, чтобы ее научить, поднять в гимнастике. Быстрее не выйдет, нужно в спортсменку вложить часть жизни, потому что спортивная гимнастика — самый сложный вид спорта. О каком насилии можно говорить накануне Олимпийских игр? Разве тренеру надо, чтобы спортсменка провалила соревнования? Все ее слова — ложь. Цепочка всех этих заявлений Корбут, ее некрасивых поступков очень укоротила жизнь Рену. Он не показывал, что ему больно, трудно, обидно. Но сначала у человека болит душа, а потом подкашивается здоровье», — заявила жена тренера в интервью «Sputnik Беларусь».

Вот так некрасиво завершилась красивая история о великой советской гимнастке, в честь которой был даже назван элемент, и ее тренере, создававшем спортивную гимнастику в том виде, в котором мы ее сейчас знаем.

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