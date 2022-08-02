«Купил коньяк, а потом изнасиловал». Тренер Кныш и гимнастка Корбут так и не смогли разобраться в своих отношениях

Олимпийская чемпионка через полвека вспомнила о посягательствах тренера на ее честь, а здоровье знаменитого специалиста не выдержало скандала.

Спортивный союз талантливой гимнастки Ольги Корбут и легендарного тренера Ренальда Кныша подарил всем советским любителям гимнастики в 1970-е годы невероятные эмоции — 4 золотые олимпийских медали, 2 золота чемпионата мира и еще охапка серебряных наград в придачу, но почти 50 лет спустя они решили удивить всех еще и шокирующими подробностями о своих взаимоотношениях.

«Это было — как это по-русски сказать? По-английски это molest. Посягательства? Домогательства? И, наконец, перед олимпийским турниром он меня просто изнасиловал. Это правда! Конечно, скрывала, потому что это было стыдно. Это произошло в Минске, в гостинице «Юбилейная», когда мне исполнилось 17 лет. Я живу с этим, это очень тяжело. Конечно, я скрывала это, потому что это было стыдно», — поделилась Корбут в программе «Пусть говорят».

На самом деле Ольга не ждала полвека, чтобы обвинить своего тренера в домогательствах. Впервые она об этом написала в собственной книге «Жила-была девочка...», опубликованной в 1988 году. Но тогда на скандальные откровения мало кто обратил внимание.

Практически от меня отказался

По словам Ольги, «ситуация» в Минске была не единственной. После того случая тренер якобы предпринимал попытки снова вступить в сексуальный контакт с подопечной, но в тот момент они находились в США, и за ними пристально следили телохранители, поэтому тренер стал опасаться за свою безопасность.

«Даже когда он в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер... После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно! После меня была еще девочка, с которой то же самое случилось. Она рассказала родителям, и его хотели посадить в тюрьму. Я не говорила тогда, что он меня насиловал. Но когда я увидела, насколько это больно на протяжении всей жизни... Ведь эта рана не лечится», — заявила Ольга в программе «Пусть говорят».

Ольга Корбут. Фото Global Look Press

«Паскуда, сволочь, гадина!»

Ответа от именитого тренера долго ждать не пришлось. Он набросился на свою подопечную с оскорблениями, а сам все обвинения яростно отрицал.

— Вранье с первого до последнего слова. Клевета! — заявил Кныш.

— Ну что вы говорите! А как вы повезли меня в машине и били там? А как вы отбили мне перепонку? — отвечала ему Корбут.

— Что?

— Когда я не тренировалась целую неделю, не могла напрягаться даже. Это что, неправда? Когда вы в Минске купили коньяк, хотя сами не пили, и сказали: «Я тебе пробку налью». Тогда меня и изнасиловали.

— Какое хамство, нахальство, паскудство! — Вся перепалка также происходила в эфире программы «Пусть говорят».

К обвинениям, кстати говоря, присоединился и бывший муж Корбут, певец группы «Песняры» Леонид Борткевич.

«Я прожил с ней почти 25 лет и могу сказать, что она никогда не врет. И вы это знаете», — заявил он в программе Первого канала.

Когда Кныш устал отпираться от бесконечных обвинений, он перешел к тактике оправданий, объяснив все свои действия в отношении спортсменки попытками вдохновить ее на результат.

«Я тренировал себя в том, чтобы ей казалось, будто я ее люблю. Но она столько глупостей делала, столько гадостей — любить ее было невозможно. Но я показывал, что к ней очень хорошо отношусь, что она очень хорошая, очень красивая, очень умная, очень талантливая. Это для того, чтобы вдохновлять ее. Ведь человек в состоянии вдохновения становится гениальным», — заявил Ренальд.

Ольга Корбут. Фото Global Look Press

Сначала у человека болит душа, а потом подкашивается здоровье

Скандал не мог не отразиться на здоровье Ренальда Кныша, которому на момент выхода передачи было 86 лет. Год спустя легендарного тренера не стало, а его жена, Ольга Кныш, подтвердила, что ссора с подопечной сильно подкосила здоровье ее мужа.

«На его здоровье очень сильно повлияла Корбут, которую он из грязи вывел в люди. А она вместо благодарности столько яда на него выплеснула. Вы представьте, ведешь спортсменку шесть или восемь лет, чтобы ее научить, поднять в гимнастике. Быстрее не выйдет, нужно в спортсменку вложить часть жизни, потому что спортивная гимнастика — самый сложный вид спорта. О каком насилии можно говорить накануне Олимпийских игр? Разве тренеру надо, чтобы спортсменка провалила соревнования? Все ее слова — ложь. Цепочка всех этих заявлений Корбут, ее некрасивых поступков очень укоротила жизнь Рену. Он не показывал, что ему больно, трудно, обидно. Но сначала у человека болит душа, а потом подкашивается здоровье», — заявила жена тренера в интервью «Sputnik Беларусь».

Вот так некрасиво завершилась красивая история о великой советской гимнастке, в честь которой был даже назван элемент, и ее тренере, создававшем спортивную гимнастику в том виде, в котором мы ее сейчас знаем.