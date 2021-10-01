Легендарная Чусовитина передумала завершать карьеру. Ей уже 46 лет

На своей восьмой Олимпиаде Оксана не смогла выиграть медаль и была исключена из знаменосцев сборной, но все равно мечтает принести медаль своей стране.

Два месяца назад на Олимпиаде в Токио легендарная Оксана Чусовитина закончила свою карьеру, которая длилась больше 30 лет. Единственная гимнастка, участвовавшая в восьми Играх подряд, не смогла отобраться в финал на опорном прыжке и попрощалась со спортом, сказав в телекамеру итоговые слова. В 1992 году спортсменка из Узбекистана выступала за Объединенную команду и выиграла золото в командном первенстве. В Японии Оксана мечтала взять медаль за свою страну, но у нее это не получилось. И вот спустя всего два месяца Чусовитина решила вернуться, чтобы все-таки исполнить то, что не удалось на Олимпиаде.

Недолгое завершение карьеры

— Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан, — рассказала олимпийская чемпионка в Instagram.

Следующие Азиатские игры пройдут практически ровно через год в китайском городе Хачжоу. По сути, это та же Олимпиада, только для азиатских стран. Турнир проходит под эгидой Олимпийского комитета Азии и курируется Международным олимпийским комитетом.

Чусовитина до этого уже не раз говорила, что собирается закончить карьеру, а Олимпийские игры в Токио будут ее последним стартом. Теперь же легендарная спортсменка изменила свое мнение. Кто знает, может быть, потом она решит поучаствовать еще в одной Олимпиаде — до нее к завершению Азиатских игр останется меньше двух лет.

О других соревнованиях Оксана пока не говорила, но можно предположить, что турнирная практика ей все-таки нужна. А, значит, вполне возможно, что до следующего сентября мы снова увидим чемпионку на крупных стартах.

Важная роль мотивации

Чусовитина в Токио не завоевала медаль, но могла получить что-то очень важное — изначально она должна была нести флаг страны на церемонии открытия Олимпийских игр. Но буквально за день до торжественной церемонии ее заменили на тхэквондистку Нигору Турсункулову, которая никаких особо важных наград пока не завоевала. Почему это было сделано, до сих пор непонятно. В Национальном олимпийском комитете Узбекистана это объяснили беспокойством за ветерана в связи с ее подготовкой к турниру. Но до этого старта квалификации на опорном прыжке оставалось почти два дня — масса времени, чтобы восстановиться такой опытной гимнастике.

— Вы знаете, мне не объясняли, почему изменили. Просто сказали, что я не иду, и все. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, все поймем, — высказывалась Чусовитина журналистам в Токио.

По словам пресс-секретаря Оксаны Юрия Белолипецкого, для спортсменки вся эта ситуация оказалась ударом ниже пояса. Она же прилетела заранее в Японию, всем сообщили, что именно Чусовитина будет нести флаг, а в итоге ее заменили на менее заслуженного атлета. Конечно, Оксане было невероятно обидно — возможно, это даже отчасти повлияло на ее выступление в Токио.

Мечты о медали за родную страну

И это же могло стать причиной для возвращения Оксаны в спорт. Ведь когда конец карьеры получился таким блеклым — ни медали, ни даже роли знаменосца, — хочется продолжения и более весомого достижения. На такое могут решиться только очень сильные люди — Чусовитина, выступавшая за сборные СССР, Германии и Узбекистана и завоевавшая медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, точно может себе такое позволить.

У Чусовитиной не всегда были стабильно высокие результаты, но ее истории нельзя просто перестать удивляться. Золото за Объединенную команду бывших стран СССР в 1992 году и серебро за сборную Германии 16 лет спустя, гастроли с зарплатой 3000 долларов за выступление и чудесное выздоровление сына, больного лейкемией, — такая история затмила бы все голливудские сценарии. Оксана стала единственной гимнасткой, выступившей на восьми Играх и введенной в Международный зал славы спортивной гимнастики еще будучи действующей спортсменкой.

В 2018 году все тоже ждали завершения карьеры от Чусовитиной, но она всех удивила, поехав как раз на Азиатские игры и завоевав там серебряную медаль. Там же она сообщила, что подумывает об Олимпиаде в Токио.

— Многие, как мне кажется, уже вообще перестали обсуждать, не сошла ли я с ума, раз выступаю столько лет. Многие просто привыкли к тому, что я на помосте. Да и потом, в чем проблема? Иногда я медали выигрываю. И мне действительно очень это нравится, — так в то время говорила Оксана. Ее слова актуальны и сейчас, когда завершение карьеры оказалось недолгим.

«Теперь уже все, возвращаться не буду», — Чусовитина сама же опровергла свои слова, решив выступить на Азиатских играх-2022. А там, возможно, она снова объявит, что раздумывает над своей девятой Олимпиадой, — хочется какого-то крутого логического завершения всей этой истории и долгожданной медали Оксаны, выигранной за родную страну.