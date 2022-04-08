Юная спортсменка выигрывала медали чемпионата мира и считалась восходящей звездой, но закончила карьеру из-за того, что устала терпеть боль.

Елена в прошлом олимпийском цикле считалась одной из главных восходящих звезд нашей гимнастики. В 16 лет — двукратный призер чемпионата мира, чемпионка Европы. Что особенно ценно, Еремина была еще и отличной многоборкой. На тот момент она железно проходила в состав на Олимпийские игры в Токио и должна была выступать там в командном турнире.

Но жизнь распорядилась иначе. Россиянки в Токио сенсационно выиграли золото в команде и стали олимпийскими чемпионками. Но Ереминой в составе не было. На днях в своем Telegram-канале она объявила об уходе из спорта.

«Заканчиваю по причине здоровья, — написала Еремина. — Я хотела дальше продолжать, были цели, желания, амбиции. Хотела достичь большего. Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всем теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах. Моральное здоровье тоже было не из лучших».

В чем причина таких проблем, спортсменка рассказала в интервью «СЭ».

Елена Еремина. Фото Global Look Press

Официально диагноз мне не ставили, но думаю, что страдаю от РПП

— Вы не выступаете уже довольно давно, а о завершении карьеры объявили только сейчас. Почему так?

— Не тренируюсь я только с ноября. А в 2021-м еще выступала на соревнованиях, последним стартом для меня стал чемпионат России. Тогда, конечно, я не понимала, что это будет последний старт. Несмотря на постоянную боль.

— Вы написали, что к решению уйти из спорта вас подтолкнула тренер Вера Киряшова. Обычно на наставников за такие советы обижаются.

— А я, наоборот, благодарна. В душе я и сама давно понимала, что нужно заканчивать с гимнастикой. Но никак не могла это принять и смириться. Вера Иосифовна, можно сказать, настояла на моем уходе. И это было правильным решением.

— Переломным моментом в вашей карьере стала операция на позвоночнике в феврале 2018 года, после которой вы так и не восстановились. Расскажите о том периоде.

— Я тяжело перенесла операцию, очень долго восстанавливалась. Постоянно было больно, так как в моем организме осталась металлическая конструкция. Самые простые элементы я начинала учить с нуля. Это очень сложно морально: полтора месяца назад ты это делала не задумываясь, а теперь тело просто тебя не слушается. Начались проблемы с весом, давили окружающие...

— В каком смысле?

— Всем ведь нужен результат. Ты находишься в сборной России, видишь, что все девочки прибавляют и усложняют программы, а ты все учишь заново. Это очень сложно принять.

— Проблемы с весом вас тоже не миновали?

— У многих профессиональных спортсменок пубертат наступает позже. У меня он как раз совпал с операцией. Организм начал меняться, я поправлялась буквально от воздуха. Сидела на разных диетах: на гречке, еще на чем-то таком... Но ничего особо не помогало, стоило съесть любой крошечный кусочек — и вес набирался снова. Плюс психологическое давление, я его непроизвольно заедала, потом мучилась угрызениями совести...

— Вам знакомо, что такое РПП (расстройство пищевого поведения)?

— Конечно. Проблемы с питанием и с весом у меня есть до сих пор. К специалистам я не обращалась, официально мне такого диагноза не ставили, но думаю, что РПП у меня есть.

Елена Еремина. Фото Global Look Press

Образованных тренеров у нас — единицы

— Раннее завершение карьеры в спортивной гимнастике сплошь и рядом. Можно было избежать этой травмы и выступать дольше?

— Дети испытывают огромные нагрузки, по юниорам они лучшие в мире, а потом, с наступлением пубертата, ломаются и уходят из большого спорта. Так на самом деле часто бывает в гимнастике, да и в фигурном катании тоже. Обычно дольше выступают те, кто с ранних лет дозировал нагрузку, контролировал ее, изначально ориентировался на взрослый спорт, а не на юниорский... Лично у меня были очень хорошие тренеры, образованные, которые разбирались в физиологии, в анатомии, умели найти подход. Но на самом деле таких единицы. Большинству не хватает образования, они ориентируются только на собственный опыт и считают, что они всегда правы.

— Вы сами собираетесь тоже стать тренером?

— Я уже попробовала поработать тренером с детьми. Но это был коммерческий клуб, не спортивная школа, и там совсем другой подход. Главное, чтобы всем было весело и классно. После профессионального спорта, где все заточено на результат, очень сложно перестроиться. И я поняла, что быть тренером — это очень сложно, и, скорее всего, я не подхожу. По характеру это просто не мое. Так что сейчас учусь на инструктора ЛФК. Буду работать реабилитологом и над методикой предотвращения травм. Вот это мне по-настоящему интересно.

Елена Еремина

Родилась 29 июля 2001 года.

Выступала за Санкт-Петербург.

Тренер — Вера Киряшова.

Серебряный (брусья) и бронзовый (многоборье) призер чемпионата мира (2017). Двукратная чемпионка Европы (2016). Серебряный призер чемпионата Европы (2017).