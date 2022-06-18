Доктор-монстр Лари Нассар проиграл последнюю апелляцию. Он жаловался на хамство судьи

Жесткий приговор бывшему врачу сборной США по спортивной гимнастике не будет пересматриваться, хотя жюри признало, что судья вела себя не совсем корректно.

Верховный суд американского штата Мичигана отклонил апелляцию остеопата Ларри Нассара по поводу пересмотра его беспрецедентного по жесткости приговора. В 2018 году бывший врач сборной США по спортивной гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних спортсменок. Вынося это решение, судья Розмари Аквилина назвала подсудимого «монстром» и выразила надежду, что «он сгниет в тюрьме». «Я только что подписала вам смертный приговор», — добавила представительница Фемиды.

Такие эмоциональные комментарии не остались незамеченными адвокатами Нассара, и они обвинили судью в предвзятости. Ведь, несмотря на всю тяжесть обвинений в адрес маньяка, который надругался более чем над сотней девочек, он все же имел право на справедливый приговор. К моменту рассмотрения дела об развратных поступках, которые подсудимый совершал под видом медицинской помощи, он уже получил 60 лет тюрьмы за хранение детской порнографии. Учитывая, что в 2018 году Ларри уже исполнилось 55 лет, он имел пожизненное наказание с первого же раза. Издевательские комментарии судьи во время вынесения второго приговора никак нельзя назвать благородным поступком.

Призыв к самосуду

Судя по душераздирающим рассказам пострадавших девушек, Нассар на протяжении 30 лет (с 1986 по 2016 годы) творил свои черные дела в женской сборной США по спортивной гимнастике и с гимнастическим клубом штата Мичиган. Он втирался в доверие как к элитным гимнасткам, так и к простым физкультурницам. Его жертвами стали такие звезды как Гэбби Дуглас, Симона Байлз, Джордин Уибер, Эли Райсман, Макайла Марони, Джейми Данцшер. Всех этих девушек остеопат растлевал под предлогом медицинской помощи, причем многие из пострадавших не предполагали, что «инвазивные процедуры» доставляют доктору какое-то сексуальное удовольствие.

Некоторых особенно беспокойных гимнасток врач подсаживал на психотропные вещества. Кроме того, Ларри увлекался детской порнографией — на его домашнем компьютере были обнаружены 37 тысяч снимков подобного рода. Выстроив при помощи своих покровителей целую империю лжи и обмана, Нассар рассчитывал оставаться безнаказанным до конца своих дней. И главной его ставкой было не насилие, а человеческое участие к своим жертвам, оказавшимся в жестком мире большого спорта в очень юном возрасте. Кроме того, чиновники, опасаясь скандалов, до последнего покрывали педофила.

Симона Байлз. Фото Global Look Press

Нассар признал себя виновным по некоторым пунктам обвинения, но даже после того судья Розмари Аквилина была настроена в отношении такого человека крайне воинственно. «Наша Конституция не допускает жестоких расправ, — сказала Аквилина подсудимому. — Но, понимая, что вы сделали со всеми этими прекрасными душами, этими молодыми женщинами в их самом юном и беззащитном возрасте, я бы с радостью позволила всем желающим совершить с вами то, что вы сотворили со своими жертвами». По мнению адвокатов, такие комментарии можно трактовать как призыв к самосуду, и доктор уже столкнулся с актами агрессии в ходе своей отсидки в федеральной тюрьме во Флориде.

Спусковой крючок

Отклонив жалобу Нассара на судью, Верховный суд Мичигана все же признал, что поведение судьи было провокационным. Однако хамские комментарии Розмары Аквилины в вердикте апелляционной инстанции названы «процедурными вопросами, относящимися к компетенции этической комиссии». «Названные адвокатами причины недостаточны для того, чтобы назначать новый процесс и тратить дополнительные судебные ресурсы, подвергая жертв дополнительным травмам», — говорится в решении Верховного суда Мичигана.

Между тем, «дело Нассара» продолжает инициировать все новые иски. После того, как стало известно о деятельности врача-монстра, в отставку ушли глава НОК США Скотт Блэкмун, исполнительный директор Федерации спортивной гимнастики страны Керри Перри, а также множество более мелких чиновников и тренеров. USA Gymnastics выплатила пострадавшим 380 миллионов долларов компенсации. Но жертвы врача педофила подали миллиардный иск к правительству США из-за бездействия правоохранительных органов. Агенты ФБР не предпринимали в отношении Нассара никаких мер на протяжении 14 месяцев, несмотря на то, что у них на руках были заявления потерпевших и их родителей.

Маккейла Марони. Фото Global Look Press

Кроме того, история с американским педофилом всколыхнула многие другие страны. Гимнастки из Канады, Великобритании, Австралии, Греции и других стран начали массово жаловаться на жестокое обращение и оскорбления со стороны тренеров и врачей. Правда, здесь речь в основном о профессиональных нарушениях, а не о сексуальных преступлениях. Но все очевидно, что скандал вокруг Нассара, полыхающий с 2016 года, стал спусковым крючком, после которого спортсменки больше не собираются держать в себе обиды ради высоких результатов, денег и славы.