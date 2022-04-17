Наши герои Токио-2020 в Казани не убедили.

Пока международные старты для нас под запретом весь фокус внимания на внутренних первенствах. Тем более чемпионаты России подчас интереснее чемпионатов мира! По крайней мере по интриге и конкуренции они мало чем уступают соперничеству с иностранцами. Взять завершившийся сегодня чемпионат по спортивной гимнастике. От звездной команды олимпийских чемпионов Токио-2020 ждали весомых успехов, в то время как Никита Нагорный и компания выступили пусть и не провально, но явно ниже своих ожиданий. В то же время на их фоне раскрылись новые имена, которые совсем скоро смогут сменить привычных лидеров на их позициях. Так в чем причины проблем олимпионников и чего ждать от дерзкой молодежи, посягающей на вынужденную смену поколений в спортивной гимнастике?

Давид Белявский. Федерация спортивной гимнастики России

Белявский выиграл золото ради жены и дочки

Спортивная гимнастика часто гостит в Казани, но в этот раз она задержалась в столице Республики Татарстан надолго. Целых две с лишним недели Центр гимнастики на Сыртланова был центром этого вида спорта в стране. За это время коварная весенняя погода успела сменить типичный зимний пейзаж на практически летний с 20-градусными солнечными днями и завершить все замкнутым кругом, поскольку в день закрытия последних видов программы снова пошел снег и все вокруг арены запорошило снегом. «Такое ощущение, что весна приостановила свою деятельность на территории России», — шутят между собой спортсмены по пути к стадиону. В таком юморе вся боль отечественного спорта, который живет в режиме тотальной неопределенности уже второй месяц. Стоит только забрезжить лучам надежды, как новый санкционный «циклон» вгоняет всех в стужу тотальной изоляции.

Но не паники или отчаяния. Этого в глазах у гимнастов нет точно и мотивацию работать они не теряют. «Мы уже привыкли к такой ситуации, — поясняет Давид Белявский. — Последние годы только так и живем». Перед Рио нашу команду могли снять из-за допингового скандала, Токио-2020 был на грани отмены из-за ковида. В этой перспективе текущие проблемы с отстранением от чемпионата Европы уже и не выглядят трагедией. Поэтому настрой на ЧР у ребят был боевой. В том числе у Белявского, который прилетел в Казань практически со всей семьей — с трибун за чемпионом следили жена и дочка. Последняя даже выбежала вместе с ним на награждение, и только суровые организаторы не позволили ей выйти за золотой медалью вместе с отцом. А зря, ведь такой был бы красивый сюжет!

Никита Нагорный с юными болельщиками. Федерация спортивной гимнастики России

Нагорного поздравляла Спиридонова и целая трибуна юнармейцев

Белявский выиграл параллельные брусья, но в то же время считает турнир для себя скорее неудачным. Это был единственный финал для Давида в Казани и остался пусть с золотой, но с единственной наградой чемпионата. А ведь рассчитывал явно на большее. «Я был готов к соревнованиям лучше, но простуда помешала мне показать результат, на который способен, — сказал Белявский журналистам. — Хотелось попробовать новую комбинацию, но здоровье не позволило. Новые элементы требуют особой концентрации, поэтому выполнял старую программу, чтобы не получить травму». Белявский рисковать не решился, а вот его соперник Владислав Поляшов скромничать не стал и заявил сильнейшую базу. Исполни он чисто свою программу у Давида и шансов бы на первое место не осталось. Но Владислав не сдюжил и сохранил титул для чемпиона Игр-2020 на радость его семье.

Эмоциональнее Белявского отмечал золото в последний день чемпионата разве что Никита Нагорный, который в награду за первое место опорного прыжка получил поцелуй от жены, а по совместительству призера Рио-2016 Дарьи Спиридоновой. Но супругой группа поддержки Нагорного не ограничилась. За него болела целая трибуна из детей военно-патриотического движения «Юнармия», которое он возглавляет. Военнослужащего Росгвардии поздравили согласно чину. «Младшему лейтенанту Нагорному гип-гип — уррраа!», — прокричали юнармейцы с подачи собравшего их офицера и собрались на общее сэлфи. Никита гордо шел по арене с флагом России на плече — единственный среди всех гимнастов. «Я всегда на международных соревнованиях надеваю на себя флаг, а так как у нас сейчас международных стартов нет я вышел с флагом здесь», — пояснил он свое решение.

Даниел Маринов. Федерация спортивной гимнастики России

На перекладине победил казанец с болгарским паспортом

Международные соперники даже без ЧЕ в Мюнхене ждут гимнастов совсем скоро — масштабный Кубок Губернатора планируется в июле в Калуге. И к этому моменту хотелось бы видеть того же Нагорного в лучшей форме, ведь сейчас пока он еще не отошел от последствий травмы плеча. Он до сих пор не может полноценно тренироваться и, по сути, летел в Татарстан на свой страх и риск. В этих обстоятельствах даже шестое место на коронной в прошлом перекладине не выглядит провалом. Серебро в вольных и на коне — тем более. Больше удивила его бронза со сборной Москвы в командном первенстве. Вместе с Нагорным выступал Артур Далалоян и даже вдвоем герои Токио не смогли ничего противопоставить команде Центрального федерального округа, за которую сражался ставший не менее знаменитым в последнее время Иван Куляк.

Публика реагировала на него активнее, чем на других гимнастов, в то же время сам Иван старался быть не особо заметным вне спортивной плоскости. Дадалоян в свою очередь выиграл личное многоборье, но снялся с финалов в отдельных дисциплинах. Проблемы с руками, точнее — многочисленные повреждения кожи на ладонях. Проблемы со здоровьем помешали выступить в Казани и Денису Аблязину, который и вовсе пропустил важный старт. На фоне не лучших кондиций лидеров на первый план вышли новые герои. Например, хозяин помоста Даниел Маринов. Впрочем, родился Маринов не в Татарстане, а в Болгарии, поэтому неизбежно возникают вопросы о его спортивном будущем. У него двойное гражданство и все же уезжать пока что Даниел не планирует и видит свое будущее в России.

Индивидуальное многоборье

1. Артур Далалоян (Москва/Владимирская область) — 163,229

2. Кирилл Прокопьев (Владимирская область) — 162,830

3. Виктор Калюжин (Республика Карелия / Смоленская область) — 162,295



Вольные упражнения

1. Кирилл Прокопьев (Владимирская область) — 14.266

2. Никита Нагорный (Москва/Ростовская область) — 14.200

3. Даниел Маринов (Республика Татарстан) — 13.766



Конь

1. Владислав Поляшов (Чувашская Республика) — 14.733

2. Никита Нагорный (Москва/Ростовская область) — 13.633

3. Юрий Буссе (Санкт-Петербург) — 13.333



Кольца

1. Григорий Климентьев (Республика Карелия/Пензенская область) — 14.300

2. Виктор Калюжин (Республика Карелия / Смоленская область) — 14.233

3. Олег Ступкин (Пензенская область) — 14.033



Опорный прыжок

1. Никита Нагорный (Москва/Ростовская область) — 14.900

2. Владислав Новокшонов (Владимирская область) — 13.833

3. Данил Лобач (Ростовская область) — 13.900



Параллельные брусья

1. Давид Белявский (Свердловская область) — 14.566

2. Виктор Калюжин (Смоленская область) — 14.400

3. Владислав Поляшов (Чувашская Республика) — 14.000



Перекладина

1. Даниел Маринов (Республика Татарстан) — 13.866

2. Илья Кибертас (Владимирская область) — 13.333

3. Владислав Поляшов (Чувашская Республика) — 13.266



Командные соревнования

1. Центральный федеральный округ (Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Владислав Новокшонов, Иван Куляк и Виктор Калюжин) — 328,225

2. Приволжский федеральный округ (Ильдар Юскаев, Олег Ступкин, Даниел Маринов, Никита Андронов, Иван Антонихин и Владислав Поляшов) — 322,625

3. Москва (Никита Нагорный, Артур Дадалоян, Иван Завричко, Махамм Мамадалиев, Никита Зеленский и Николай Кишкилев) — 321,293