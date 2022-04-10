«С такими результатами нельзя идти на международные старты». В какой форме наши чемпионки Токио?

Новый лидер команды — Виктория Листунова.

Чемпионат России в Казани проходит по экспериментальной модели. Турнир разделили на две части: сначала выступают девушки и только через несколько дней стартуют мужчины. В женском турнире не хватало двух звезд олимпийского Токио — Ангелины Мельниковой и Лилии Ахаимовой. Но и без опытных чемпионок на арене в Татарстане было на кого посмотреть. Особенно ярко выступила Виктория Листунова, которой обещают лавры лидера команды, а также гимнастки, о которых широкие массы пока что не слышали. Тем не менее уже в ближайшем будущем они смогут заменить лидеров, а сейчас составляют крепкий резерв. Отчего же не всем по итогам ЧР довольны в тренерском штабе сборной?

Листунова стала лучшей, но тренер и спортсменка собой недовольны

Чемпионат России в Казани стал первым большим стартом для Виктории Листуновой и Владиславы Уразовой со времен Олимпиады. Их напарниц по золотой команде Токио в Казани не было — Мельниковой и Ахаимовой дали возможность отдохнуть и перезагрузиться. Получается, все внимание было приковано к юным звездам сборной. А они приехали в Татарстан не в лучшем своем состоянии — не хватало соревновательного ритма. «Спортсмены немного расслабились, когда поняли, что нас сняли с международных турниров, — отметила тренер Валентина Родионенко. — Необходимо быть готовыми в любое время, никто не знает, как будет развиваться ситуация. Работать над программами и усложнять их».

С опасениями результатов ЧР Родионенко ждала еще после первых тренировок в Казани и опробования снарядов. Тренер понимает, что требовать максимума после срыва соревновательных планов и долгого настроя неправильно, но и видеть множество грубых ошибок она не готова. А претензии есть даже к лидеру команды Виктории Листуновой, про которую до начала соревнований Валентина Александровна говорила только в комплиментарных тонах. На бревне она единственная в группе финалисток допустила две ошибки и сама не понимает, как так вышло. «Буду анализировать произошедшее, чтобы в будущем таких ошибок уже не было. Выходит олимпийская чемпионка и выступает хуже других... Сама не знаю, что происходит, но это позор. С такими выступлениями на международный выходить было бы нельзя. Оправданий быть не может, не могу объяснить, что произошло. Рада, что просто выступаю», — сказала Листунова в беседе с «СЭ».

Виктория Листунова.

Следующей проверкой для сборной станет Кубок в Калуге

Тем не менее Виктория стала лучшей спортсменкой турнира — у нее три личные золотые медали и серебро в команде. С таким набором наград она стала самой успешной мультимедалисткой первенства и доказала слова Родионенко, что именно в руках Листуновой будущее сборной в отсутствие Ангелины Мельниковой. Да и в живом противостоянии с действующей чемпионкой мира в многоборье сложно сказать, кто будет фаворитом. Важно только понимать, что выступления Виктории в Казани были далеки от ее лучшего уровня, особенно на бревне и брусьях, поэтому мы вправе ждать большего. Возможно, уже скоро — на международном Кубке губернатора в Калуге. Листунова едет на этот турнир и многого от него ждет. Есть над чем подумать и Владиславе Уразовой. Она и вовсе осталась в Казани без золотых наград — две бронзы и серебро.

Специалисты отмечают, что сейчас Владислава далека от лучшей формы, в отличие от Олимпиады в Токио, когда она была в огне. Сама Уразова объясняет проблемы резким ростом — за последнее время она вытянулась на три с лишним сантиметра. Девушка в Татарстане впервые попробовала новые вольные упражнения, но крайне неудачно, и заняла последнее место среди всех финалисток. Родионенко предлагает обратить внимание на психологию и ждет, что команда будет выглядеть совсем иначе к июлю. В это время как раз и пройдет Кубок в Калуге, да и чемпионат Европы нужно держать в голове.

Виктория Листунова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Порадовали молодые спортсменки из регионов

В голове теперь стоит держать не только костяк сборной, но и дерзкий резерв. Мария Минаева, Ульяна Перебиносова, Елена Герасимова, Мария Агафонова и Яна Ворона. Если вы не следите за спортивной гимнастикой от и до, то вряд ли слышали об этих девушках ранее. А ведь Перебиносова и Герасимова стали чемпионками страны в брусьях и на бревне соответственно. То есть обыграли сразу двух олимпийских чемпионок — Листунову и Уразову! Минаева до последнего сражалась с Листуновой в многоборье и помогла вытащить команду Поволжского федерального округа на первое место в тяжелейшей битве с Москвой. Лидером сборной столицы была Виктория. Все шансы занять высокое место у Минаевой были на коронных брусьях, только помешало чрезмерное желание. Родионенко считает, что девушка из Зеленодольска (небольшой город в Татарстане) очень хотела дома победить и поэтому сорвала упражнение.

Не удалось показать себя Марии и в вольных упражнениях — снова сыграло свою роль волнение. Тем не менее из орбиты сборной она не вылетает. Тренерский штаб оценивает ошибки скорее как случайность, к тому же в Дохе Минаева была максимально близка к уровню Листуновой. Сложись судьба иначе, Мария могла и в олимпийскую сборную попасть, но раскрылась немного позже конкуренток. Агафонова и Ворона пока что ограничились серебром и бронзой, но уже сейчас очевиден огромный потенциал девушек. «Редко такое бывает, но сегодня я получила настоящее эстетическое удовольствие. Не думала, что мне так интересен будет чемпионат России», — сказала один арбитр другому во время церемонии награждения. Вдохновились соревнованиями и зрители, показывая приличные показатели посещаемости. Надеемся, что на мужском турнире энтузиазм болельщиков будет еще большим, ведь приедут главные звезды сборной.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань

Женщины. Командное многоборье

1. Приволжский ФО — 208,595

2. Москва-1 — 208,560

3. Центральный ФО — 203,13

Личное многоборье

1. Виктория Листунова — 115,765 балла

2. Мария Минаева — 110,664

3. Владислава Уразова — 109,598

Опорный прыжок

1. Виктория Листунова — 13,849

2. Элеонора Афанасьева — 13,383

3. Юлия Бирюля — 13,116

Брусья

1. Ульяна Перебиносова — 14,900

2. Арина Семухина — 14,566

3. Владислава Уразова — 14,233

4. Виктория Листунова — 14,000

Бревно

1. Елена Герасимова — 14.200

2. Владислава Уразова — 14.066

3. Яна Ворона — 13.833

Вольные упражнения

1. Виктория Листунова — 14,633

2. Мария Агафонова — 13,700

3. Алена Глотова — 13,466