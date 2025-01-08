«Угрозы и унижения были в порядке вещей». Немецкий спорт сотрясает большой скандал

Два специалиста сборной страны по спортивной гимнастике отстранены от работы из-за скандальных признаний спортсменок.

В то время как в России громыхнула история с аудиозаписью работы владимирского тренера по художественной гимнастике, которая уже привела к открытию уголовного дела, внутреннему расследованию Федерации гимнастики России и серьезным вопросам о методах работы в отношении детей, у немцев начались не менее серьезные проблемы, но уже в гимнастике спортивной.

«Мы были пешками»

28 декабря 2024 года завершившая карьеру Табеа Альт (бронза на бревне на ЧМ-2017) опубликовала в соцсетях рассказ о том, что происходило в национальном гимнастическом центре в Штутгарте во время ее спортивной карьеры:

— Нас воспитывали так, чтобы мы не замечали боли, игнорировали ограничения и верили, что наша ценность зависит только от наших результатов. Все эти годы мое здоровье преднамеренно ставили под угрозу, игнорируя предписания врачей, заставляя меня заниматься гимнастикой с (несколькими) переломами костей и отправляя на соревнования. Я давно превысила свои возможности, а меня не слушали, даже крики моих родителей о помощи и страхи игнорировались и не принимались во внимание. Это не единичный случай: расстройства пищевого поведения, наказания, обезболивающие, угрозы и унижения были в порядке вещей. Нами манипулировали с раннего возраста, чтобы мы были под контролем. Мы были пешками. Но хуже всего было то, что у нас отняли доверие — к самим себе, к своему здоровью и к людям, которые должны были быть рядом с нами.

Мои травмы показали, что я не имела значимости как человек. Некоторые люди интересовались мной только до тех пор, пока я была успешна. В периоды неудач вы не могли рассчитывать на этих людей. Тебя бросали, оскорбляли и унижали, и ты оставалась одна, чтобы найти способ вернуться.

Разговоры родителей с тренерами и официальными лицами не приводили ни к чему, кроме пустых обещаний, а ошибки, пренебрежение, манипуляции и травмы продолжались. Нас лишили уверенности в том, что мы можем слушать и уважать свое тело. Нас выжигали до тех пор, пока от нас не оставалось ничего, кроме сомнений в себе и ощущения, что нас не хватит. Мне пришлось отказаться от своей самой большой страсти — гимнастики, чтобы защитить себя, потому что я была физически и психически уничтожена.

Три года назад я написала письмо своим личным тренерам, тренеру сборной, президенту федерации, врачу команды и другим людям, занимающим ответственные посты. В нем я на своем примере четко назвала причины недовольства ситуацией здесь, в Штутгарте, и в немецкой женской гимнастике в целом. У ответственных лиц были годы (если не десятилетия), чтобы услышать нас, уважать нас и принять меры. Наконец-то пришло время изменить эту несовершенную и безжалостную систему. Систему, которая губит молодые таланты и ставит под угрозу психическое и физическое здоровье юных спортсменок.

Лара Хинсбергер. Фото Global Look Press

«Меня сознательно сломали невнимательные взрослые »

Не промолчали и другие спортсменки сборной.

— Сегодня кажется, что вы чего-то стоите, только если являетесь частью основы сборной, — отметила Мишель Тимм , участница чемпионата Европы 2015 года. — Если вы больше не справляетесь или недостаточно успешны, на вас быстро возлагают ответственность: либо возвращайтесь на нужный уровень, либо уходите.

Всего через несколько недель после завоевания последних международных медалей в составе сборной Германии я поняла, что из-за усталостных переломов голени и малоберцовой кости выбыла на неопределенный срок и мне придется перенести несколько операций.

Однако настоящий переломный момент наступил, когда я узнала, что из-за неправильных медицинских решений я тренировалась в течение нескольких месяцев с явными травмами. Только сегодня я могу признать, что эта ошибка стала концом моей карьеры.

Через некоторое время меня выгнали из команды — и вместо поддержки девизом стало: «Вставай на ноги сама, сейчас же».

По сей день я избегаю употреблять слово «карьера», потому что оно постоянно заставляет тебя чувствовать, что ты не достигла желаемого, достаточного. Это лишь один из примеров...

Я думаю, что уже известно — в тренерском штабе женской команды существуют серьезные проблемы. Однако до сих пор не было никаких последствий. Как такое может быть?

Мы говорим о «безопасном спорте», пытаемся просвещать людей, подписываем бессмысленные бумаги, и все равно все смотрят сквозь пальцы на то, как в Штутгарте плохо обращаются с девочками юного возраста, чтобы добиться от них высоких спортивных результатов.

— На чемпионате Германии 2019 года я выступала с весом 37 кг при росте 1,60 м. Все в немецкой гимнастике говорили об этом, но, к сожалению, никто не вмешался, чтобы защитить меня, — вспоминает Лара Хинсбергер , действующая гимнастка, участница молодежного чемпионата Европы 2018 года. — Вскоре после этих соревнований мне поставили диагноз «нервная анорексия» и депрессия. На тот момент мне было 14 лет. Хотя эти диагнозы обсуждались с тренерами, ассоциацией и школой-интернатом, по их просьбе их пришлось держать в секрете любой ценой. Потому что такая история вредит имиджу.

У меня до сих пор остались глубокие психологические раны, которые так и не зажили. С тех пор как я оказалась в Штутгарте, я проходила психотерапевтическое лечение и долгое время очень стыдилась этой «слабости». Долгие годы я думала, что проблема в том, что я просто «слишком чувствительна». Сегодня я знаю, что в возрасте 14 лет меня сознательно сломали невнимательные взрослые.

Элизабет Зайц. Фото Getty Images

Реакция

Историю подхватили старшие подруги по национальной команде. В частности, Элизабет Зайц , участница трех Олимпиад и чемпионка Европы 2022 года в упражнениях на брусьях, написала, что она «на стороне всех спортсменок, которым хватило смелости рассказать о своем опыте». И призвала привлечь к ответственности людей, о злоупотреблениях которых идет речь.

Ким Буи , бронзовый призер ЧЕ-2022 в составе команды, ныне член комиссии спортсменов МОК, раскритиковала систему, которая годами «манипулировала, унижала и уничтожала» спортсменок.

Федерация гимнастики Германии заявила, что они не игнорировали предыдущие обращения, в частности письмо Альт от 2021 года, а организовали для гимнасток сборной серию семинаров со спортивными психологами. Но так как теперь ясно, что одними семинарами ситуацию уже не исправить, два тренера женской сборной были временно освобождены от своих обязанностей до 19 января 2025 года — на время проведения внутренней проверки.

В немецкой спортивной гимнастике это уже не первый скандал. В 2020 году ряд спортсменок выдвинули обвинения в адрес тренера Габриэле Фрезе . По словам гимнасток, она оскорбляла их на тренировках и давала спортсменкам лекарства без рецепта врача. Фрезе отвергла все обвинения, но все равно была уволена. Позже она выиграла судебное разбирательство по поводу своего увольнения и с 2023 года работает тренером сборной Австрии.

Новые истории могут самым серьезным образом сказаться на выступлениях немецких гимнасток в предстоящем международном сезоне, до начала которого осталось менее двух месяцев — первый, домашний для немок этап Кубка мира пройдет в Коттбусе уже 20-23 февраля 2025 года.

Фото Global Look Press

Что делать?

Какими-то срочными кадровыми решениями ситуацию изменить не получится — ни в Германии, ни, возвращаясь к владимирской истории, в России. Дело в том, что если брать ситуацию в эстетических видах в целом, то на ее тревожность уже давно обращают внимание профильные специалисты — врачи и психологи.

В таких видах спорта, как гимнастика и фигурное катание, 42% спортсменок сообщают о нарушениях пищевого поведения, и риск развития РПП у них выше, чем у представительниц других видов, из-за акцента на внешнем виде и весе. 75% девушек в этих видах испытывают симптомы тревожности и/или депрессии, что значительно выше, чем у других спортсменок. Совокупно нагрузки, диета и стресс формируют то, что называется женской спортивной триадой, в которую входят любые расстройства пищевого поведения, менструальные отклонения и нарушения минеральной плотности костей. Отсюда и стрессовые переломы, о которых сообщают спортсменки.

Ситуация внутри видов такова, что у гимнасток возникает иллюзия, словно они ничего не могут сделать, даже рассказав кому-то о проблемах. Это подтверждается решениями в данном случае немецкой федерации гимнастики, которая не предпринимала никаких действий на протяжении трех лет. Наблюдая подобное, девушки просто опускают руки и начинают верить, что во всем, что с ними происходит, виноваты они сами, что они недостаточно сильны телом или духом.

Колоссальной проблемой является отсутствие передачи информации от старших к младшим — женские коллективы зачастую раздроблены. Кроме того, рассказывать о своих неудачах не хочет никто. В результате — истории об ошибках, на которых можно учиться, не озвучиваются, информация о пагубных привычках тренеров не передается, и каждое следующее поколение повторяет путь предыдущего.

Немцы, конечно, проведут расследование. Наверное, даже накажут виновных. Но это (пока) только два человека. Сложно представить, что только два человека во всей Германии злоупотребляли властью, которую получили над юными спортсменками, оставшимися вдалеке от своих семей и близких.