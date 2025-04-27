«Просто за лайк открытки». Российский гимнаст — об отказе в нейтральном статусе

Интервью Алексея Усачева после победы на Кубке России.

Владимирский спортсмен Алексей Усачев в начале марта стал первым, кому пришел отказ в нейтральном статусе от Международной федерации гимнастики. Точнее — первым мужчиной-гимнастом, так как одновременно с ним отказали и Виктории Листуновой. Тогда Алексей никак не стал комментировать произошедшее, за него это сделали другие люди, он молчал.

Приехав в Новосибирск на Кубок России, Усачев делал в квалификации три вида — вольные упражнения, кольца и опорный прыжок. На вольных стал 13-м, на кольцах — 21-м и только в опорном, с оценкой 14,366, вторым прошел в финал, уступив лишь Мухаммаджону Якубову, получившему 14,566.

В финале у Якубова все сложилось не очень удачно — он упал после приземления со второго прыжка. Усачев, прыгавший последним, выиграл Кубок. После завершения финала спортсмен рассказал «СЭ» о том, почему именно ему отказали в нейтральном статусе, как он это воспринял, как готовился к главному старту весны и что думает делать дальше.

Получил огромную поддержку от тренеров и команды

— По баллам, по ощущениям, по своей форме на этом Кубке ты видел эту медаль?

— Понимал, что, если встану в ноги, медаль будет наверняка. Главным конкурентом был Якубов, у нас с Мухаммаджоном одинаковая сложность, прыжков. И, когда он упал на приземлении во втором, стало понятно, что мне просто нужно встать на ноги в коридоре. Что я и сделал.

— Самое падение Мухаммаджона видел?

— Да, но не дал ход эмоциям, мыслям. Просто увидел и все, сразу это отпустил.

Фото соцсети

— С успехом понятно, что не получилось на этом Кубке?

— Мог еще выйти в финал на кольцах, но возникли проблемы с соскоком, в квалификации. Это тот снаряд, на котором я все время могу быть в медалях, но пока все время ошибаюсь, в том числе на тренировках. Очень много над ним работаю, но пока мы не дружим. Надеюсь, что исправлю это на чемпионате России.

— На кольцах есть шансы, учитывая, что делает Илья Заика?

— Ну, с Заикой мне будет тяжело бороться, но серебро и бронза, думаю, возможны. Даже здесь, на Кубке России, у меня база всего на две десятых ниже, чем у Виктора Калюжина, просто я ошибся на соскоке, у меня есть некоторые психологические проблемы с этим элементом.

— До чемпионата России что-то будет?

— Сейчас пройдут студенческие соревнования, потом гимнастическая «Премьер-лига» и уже только потом чемпионат России.

— На твоей подготовке, в том числе на отработке этого соскока, могло сказаться то, что ты был первым российским гимнастом, получившим отказ в нейтральном статусе?

— На самом деле в какой-то степени меня это, наоборот, замотивировало. Я получил огромную поддержку от тренеров, от команды. Вы знаете, что Россия отказалась от участия в международных стартах, мы объединились, мы одна команда. Это дорогого стоит. Нет, в первые дни, конечно, психологически немного задавило. Но затем, когда почувствовал поддержку от старшего тренера, от главного тренера, от личных тренеров, пришел в норму.

Фото Федерация гимнастики России

Не подали апелляцию? Значит, так нужно

— Причина отказа была в том, что ты выступал за ЦСКА?

— Нет, отказали просто из-за поздравительной открытки в соцсетях. Точнее из-за лайка этой открытки, поздравления с Днем народного единства. Я просто поставил лайк.

— Что там было?

— Просто написано «4 ноября. С Днем народного единства!».

— И все?

— И все.

— Ни георгиевских ленточек, ничего?

— Ничего такого.

— Ты, когда подавался на нейтральный статус, предполагал подобный исход?

— Нет. Директор нашей спортшколы во Владимире, Виталий Иванович Иванчук, говорил, что переживал за меня меньше всего, потому что я не выезжал на международные старты, нигде не выступал, нигде не появлялся. И мне первому из мужчин отказали. Так распорядилась судьба: то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

— Ты из-за этого отказа стал на какое-то время звездой СМИ, люди в принципе узнали, что есть такой гимнаст, Алексей Усачев.

— Да, мне даже писали, но я в тот день не ответил, не хотелось ни разговаривать, ни обсуждать это, поэтому не стал как-то комментировать.

— Сейчас уже известно, на отказы по нейтральным статусам каких спортсменов подали апелляции. У парней это пока только Кирилл Гашков. У тебя были вопросы, почему тебя нет в этом списке?

— Вопросов не было, значит, так нужно. Особо не стал переживать по этому поводу, потому что мы готовились к Кубку России. У нас была главная задача — выиграть командный зачет. Что мы и сделали.

Фото Федерация гимнастики России

— Возвращаясь к спорту. Впереди чемпионат России, у тебя есть опорный, кольца. Что еще?

— Вольное упражнение. Этот Кубок России стал моим первым стартом после травмы, где я выступал на вольных упражнениях. Полтора года назад порвал связку надколенника, было три операции. Надеюсь, сейчас мы сможем снова усилить вольные, до травмы я делал их прилично, просто не хватало стабильности. Прыгал тройное сально, нужно просто его восстановить. Сможем поработать и с личным тренером, и со специалистами, после чего я стану конкурентен, у меня есть все шансы.

— Ради чего все это, если есть отказ от FIG?

— Для меня многие годы целью было попадание в основной состав сборной, стоять там с ребятами в одном строю. Ради этого я уехал из своего родного города, переехал во Владимир. Вот это была моя самая главная заветная цель — стоять с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном, Денисом Аблязиным в одном строю. И то, что я сейчас здесь, наверное, самая главная победа для меня — то, что я с ними в одном строю стоял, я с ними лично знаком. Когда-то, знаете, можно сказать, что я на них молился, а сейчас я с ними общаюсь даже немного в дружеской манере, меня поздравляют, поддерживают. Вот это просто нереальные эмоции, которые не передать словами.