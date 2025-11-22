Российский гимнаст-юниор круто выступил на чемпионате мира. Завоевал золото и заработал квоту для страны

Арсений Духно оправдал надежды на турнире в Маниле.

Арсений Духно не без нервов, но выиграл личное многоборье на чемпионате мира среди юниоров по спортивной гимнастике, который проходит в Маниле (Филиппины). 16-летнему гимнаступришлосьнепросто. По сезону он шел фаворитом.Судите сами: первые пять лучших сумм многоборья сезона у юниоров принадлежат Арсению — от 80,350 в квалификации юниорского ЧР до 82,900 в финале того же турнира.

Фаворит — статус для большинства спортсменов некомфортный, они спокойнее чувствуют себя в ситуации, когда на них не устремлены все взгляды, а в случае с сообществом мировой спортивной гимнастики и Духно это было именно так. В России спортсмена спасли невысокий интерес к виду спорта и юниорский статус — о нем говорили лишь в профильных пабликах соцсетей. Отчасти, наверное, это и к лучшему.

Перед двумя российскими юниорами (а, помимо Арсения, в Манилу поехала и Милана Каюмова) в квалификации стояла задача не только пройти в свои личные финалы, но и обеспечить России полную квоту на ЮЧМ-2027, возможность отправить туда команду, а не двух человек. Добавим к этому то, что и для Духно, и для Каюмовой турнир в Маниле стал большим международным дебютом, и получим достаточно стрессовую ситуацию, в которой оказались 17-летний Арсений и 15-летняя Милана.

Квалификация

Духно начинал в сильнейшей подгруппе, по классике, с вольных упражнений, где имеет одну из самых высоких баз трудности в сезоне — 6,2, которую показал в квалификации взрослого ЧР в Сириусе. В Маниле база была 5,9, поскромнее, но этого хватило, чтобы показать лучший результат с отрывом от второго места в 0,267 балла. Упражнение на коне прошло стабильно (13,833), на кольцах, где спортсмен не является специалистом, сделал свое (13,233), отлично прыгнул опорный прыжок (14,166 для многоборья). А вот на последних двух видах, брусьях и перекладине, допустил ошибки, которые привели к не самым высоким оценкам — 13,433 и 12,900 соответственно. Однако даже этого хватило, чтобы выиграть квалификацию и пройти в финал многоборья с первого места.

Каюмова начинала с упражнения на бревне, это не самый удобный вариант, вид нервный, непредсказуемый. Свою репутацию бревно оправдало — Милана с него упала и получила 12,700. Вольные на этом фоне также не получились — 12,400. В двух первых видах Милана в итоге стала только 17-й, не пройдя в финалы. Перезагрузиться удалось только к брусьям, где с базой 5,9 спортсменка получила оценку 13,333, исправив свое положение по сумме трех видов. Завершал многоборье прыжок, где Милана получила 13,050, набрав по сумме 51,633 — это был десятый результат. В финал многоборья она прошла, полную квоту для России, как и Духно, заработала.

Финал

Все с нуля, квалификация в прошлом. Духно, естественно, начинает с вольных, Каюмова, учитывая ее десятое место в квалификации, — с брусьев, традиционно сильного вида для российских спортсменок.Арсений в принципе не изменил себе и пять видов многоборья прошел без заметных ошибок, не считая ожидаемо слабые кольца, где получил 12,666. Это маловато, конечно, в квалификации было 13,233. Но даже с такими кольцами после пяти видов Духно уверенно лидировал, нужно было только сделать перекладину.

С перекладины он упал. Оценку ставили долго, пришлось понервничать, но в итоге Арсений Духно — чемпион мира среди юниоров в личном многоборье и, как ни крути, фигура, за которой теперь уже точно будут следить все перед следующим сезоном, когда спортсмен сможет выступать среди взрослых на международных стартах.

На фоне победы Духно свой финал начала и Каюмова, сразу же допустив серьезную ошибку на брусьях, согнув ноги, получив приличную сбавку и, как следствие, всего 12,133, очень невысокую оценку, которая повисла на сумме многоборья спортсменки «якорем». Бревно прошла без падений, три раза пошатнулась после приземлений с акробатики, но без видимых ошибок. А вот оценка удивила — судьи увидели 12,966 с базой 5,1. Был подан протест, после его рассмотрения оценку изменили на 13,166 с базой 5,3.

Параллельно со вторым видом Каюмовой разыгралась драма с фаворитом ЮЧМ у девушек, победительницей квалификации француженкой Еленой Колас, которая два раза упала на брусьях и, получив 12,666, дала шанс соперницам. Колас после этого «штормило» и на бревне, она допустила касание рукой, в результате — 13,200.Каюмова третьим видом делала вольные, которые прошла получше, чем в квалификации, — 12,700 (было 12,400). К сожалению, из-за ошибки на брусьях она в любом случае не претендовала на медали, это могло стать возможным только при массовых падениях соперниц в четвертом виде, которым у сильнейших были вольные, а у Миланы — прыжок.

Оценка Каюмовой за прыжок составила 13,333, также чуть лучше, чем в квалификации, а сумма — 51,332, это шестой результат. Сделай Милана брусья как в квалификации — была бы пятой, а чтобы дотянуться до бронзы, необходимо было набирать еще балл с лишним. Учитывая дебют спортсменки и ее неизвестность для судей — это сложно.

Итог

Впереди у Духно и Каюмовой еще финалы в отдельных видах: Арсений выступит на вольных, коне, кольцах и в прыжке, а Милана прошла на брусья.Но даже сейчас можно сказать, что у нас в стране живет сильнейший многоборец своего поколения. Арсений Духно способен и с ошибками выигрывать у соперников, а хороших многоборцев у России не было давно.

Милана получила опыт, который, хочется верить, сможет применить на следующих стартах, где будет выглядеть уже увереннее. Возможно, даже в финале брусьев в воскресенье.Но главное — наши юниоры заработали командные квоты для тех, кто поедет на ЮЧМ через два года и сможет побороться не только за личное, но и за очень престижное в спортивной гимнастике командное первенство.