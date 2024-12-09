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Российские гимнасты согласились на нейтральный статус. Раньше сопротивлялись и пропустили Олимпиаду

Российские гимнасты согласились выступать под нейтральным статусом
Егор Сергеев
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Гимнастка Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теперь целятся на чемпионат Европы.

Представители российской спортивной гимнастики согласились на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщил вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов: «Мы приняли решение начать движение. Решение о допуске есть, еще прошлогоднее. Но мы не получали нейтральных статусов для гимнастов. Недавно на заседании бюро президиума федерации гимнастики приняли решение возвращаться. Мы будем получать нейтральный статус для многих наших спортсменов. Это начало пути. Не значит, что его получат все, это сложная процедура. Это позволит нам принять участие в ряде соревнований Кубка мира и других стартов года», — цитирует Титова matchtv.ru.

Также вице-президент объяснил, как обстоит ситуация с принадлежностью гимнастов к «Динамо» и ЦСКА: «Вопросы до сих пор остаются, но я надеюсь на смягчение позиции FIG в этом вопросе при принятии решений».

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Почему не получали нейтральный статус раньше?

Российским гимнастам разрешили получить нейтральный статус еще в 2023 году, однако накануне Олимпиады этим правом воспользовались только в прыжках на батуте. В разных дисциплинах это объясняли по-разному.

Так, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер год назад заявляла, что критерии допуска на Игры-2024 унизительные. «Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую отбирали бы для художественной гимнастики. Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — цитировал Винер ТАСС.

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов
Василий Титов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

А Василий Титов, возглавлявший Федерацию спортивной гимнастики России (ФСГР), накануне Олимпиады откровенно заявил: получать нейтральный статус в его ведомстве практически некому. «Если объективно смотреть, то у нас получить нейтральный статус могут буквально несколько девчонок 15-16 лет. Пройду по остальным. Никита Нагорный — руководитель Юнармии, санкции от Канады и других стран. Шансов - ноль. Далалоян и Аблязин — военнослужащие Росгвардии, с контрактом. Маринов — человек, проходящий срочную службу в российской армии. А это основа. Шансов получить нейтральный статус не было никаких. А процедура дорогостоящая, порядка трех тысяч швейцарских франков на каждого человека», — приводило слова Титова РИА «Новости».

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Критерии, опубликованные Международной ассоциацией гимнастики (FIG) в ноябре (и немного смягченные в декабре) 2023-го, действительно суровы. Претендующий на нейтральный статус спортсмен не мог иметь никаких связей с российским государством, поддерживать СВО и не имел права использовать национальную символику в выступлениях. Изначально в FIG даже хотели регламентировать цвета костюмов и музыку, но позднее это требование изменили.

Кроме того, заявка на нейтральный статус платная, рассматривается около месяца. И даже в случае ее одобрения спортсмен не защищен от произвола принимающей стороны — FIG отдельно указывает, что не наложит никаких санкций на страну-хозяйку, если она, например, не выдаст нейтральному атлету визу.

Судя по тому, что сейчас Титов назвал актуальный процесс получения нейтрального статуса «сложной процедурой», никаких глобальных изменений в критериях не произошло. Так что неизвестно, как много россиян смогут получить нейтральный статус в таких условиях.

Гимнастка Виктория Листунова
Виктория Листунова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На какие соревнования претендуют наши спортсмены?

В первую очередь наши нейтралы нацеливаются на чемпионат Европы по гимнастике, который пройдет в Лейпциге в мае. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в середине ноября заявляла ТАСС, что грядущие внутрироссийские соревнования будут рассматриваться как отборочные: «В следующем году чемпионат России пройдет в Сириусе, местом проведения Кубка России должен стать Новосибирск. Даты проведения этих соревнований привязаны к международному календарю, чемпионат и Кубок России рассматриваются как отборочные старты к мировому и европейскому первенствам соответственно».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике намечен в индонезийской Джакарте в октябре. На оба турнира допусков еще нет. Пока россияне претендуют на Кубки мира, которые в 2025 году пройдут в следующих городах:

— Коттбус, Германия — 20.02-23.02

— Баку, Азербайджан — 6.03-9.03

— Анталья, Турция — 20.03-23.03

— Осиек, Хорватия — 10.04-13.04

— Доха, Катар — 16.04-19.04

— Каир, Египет — 25.04-28.04

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с matchtv.ru заявила, что нейтральный статус для гимнастов — первый шаг к полноценному возвращению: «Я так понимаю, что Международная федерация гимнастики осознает, что без россиян все соревнования не такие полноценные. Сейчас же начинается сезон, и если не начать соревноваться, то его можно пропустить, а это минус отборы на чемпионат мира и так далее. Возможно, это шаг к тому, что в будущем нас вернут полноценно, но важно понимать, что это процесс постепенный, переговоры ведутся, и все всё понимают.

У меня двоякое чувство по этому поводу, потому что, с одной стороны, болельщикам хотелось бы видеть наших спортсменов с флагом и гимном, а с другой, ты понимаешь, что для ребят это возможность получить какие-то квоты, возможность выступления на международных соревнованиях, потому что потом выйти из сложившейся ситуации будет очень трудно».

Василий Титов
Ирина Винер-Усманова
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