Мельникова показала лучший результат в многоборье в Германии. Новые успехи нашей чемпионки

Ангелина продолжает возвращать российский спорт на мировую арену. И делает это блестяще.

В субботу, 15 ноября, Ангелина Мельникова прошла многоборье на первом из двух запланированных стартов немецкой клубной лиги по спортивной гимнастике, представляя клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Трехкратная чемпионка мира набрала лучшую сумму, 55,400, пройдя три из четырех видов без серьезных ошибок.

Итоги выступления

Прыжок. Делала «Юрченко два винта» стоимостью 5,0, традиционно для себя допустила небольшой отскок назад на приземлении, оценка 14,200. На чемпионате мира в Джакарте за аналогичный прыжок в финале Ангелина получила 14,100, но там было чуть более «грязно».

Брусья. Образцово-показательное сальто «Егер», соскок в доскок (звук был — как гвозди забивают), база 6,0, оценка 14,600.

Бревно. Самый непредсказуемый для Ангелины вид (на котором она падала и на чемпионате России, и на чемпионате мира) прошел на этот раз волнительно, не без покачиваний, но и без падений. База 5,4, оценка 14,050. Психологически, конечно, очень важно было пройти бревно без падений после серии неудач.

Вольные. И вот тут, где уже и падать, казалось бы, некуда, на третьей акробатической диагонали, на отскоке с приземления после заднего сальто два оборота углом Ангелина вылетела за пределы ковра, допустила касание поверхности руками, а это падение. База 5,3, оценка 12,550.

Фото Reuters

Критика и овации

Сразу после того как стало известно о поездке Ангелины, в Германии был опубликован ряд материалов, критикующих выбор клуба TSV Tittmoning-Chemnitz — как с политической, так и со спортивной стороны. С политикой все очевидно, аргументация не меняется. Ангелине припоминают и ЦСКА, и фото с президентом России после Олимпиады в Токио, и какие-то лайки, которые уже даже непонятно, были на самом деле или оказались нарисованы кем-то позже.

Спортивная аргументация звучала следующим образом: «Зачем TSV Tittmoning-Chemnitz, который лидирует в зачете лиги и обеспечил себе победу, звать Мельникову?» Ответ на этот вопрос не требуется, причин у клуба могло быть несколько. Это и привлечение внимания через действующую чемпионку мира, и обстоятельства, связанные с состоянием здоровья других спортсменок, которых Ангелина могла подстраховать своими оценками. И, в конце концов, просто симпатия к самой Мельниковой — почему бы не пригласить?

Важно другое — в отличие от виртуальных, реальные зрители в зале поддерживали выступление Мельниковой. Как и соперницы по турниру, это слышно на записи.

Осенью 2025 года Ангелина (после связки стартов во Франции, Индонезии и Германии) является настоящим послом российского спорта за рубежом. Она выступает больше всех, представляя абсолютно олимпийский и весьма некоммерческий вид спорта. Вид спорта, который на протяжении десятилетий был крайне политизирован. Вопрос победы в команднике на чемпионатах мира или Олимпиадах здесь всегда стоял очень жестко. Да, кто-то может сказать, что есть еще теннисисты, есть пловцы. Но первые не живут в России, а вторые настолько размазаны по дисциплинам и дистанциям, что не позволяют определить абсолютно лучшего. С Мельниковой все понятно — она выиграла многоборье на чемпионате мира и она абсолютно лучшая на данный момент.

И именно Ангелина — лицо российского спорта прямо сейчас. Лицо, согласитесь, не самое пугающее или закрытое. Впереди у спортсменки финал немецкой клубной лиги, который пройдет 29 ноября в Гейдельберге. И там ей еще раз предстоит не только выходить на комбинации, но и представлять Россию, нормализуя отношение к спортсменам из нашей страны в глазах немецких зрителей.