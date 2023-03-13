Смена поколений или кризис прежних лидеров? В спортивной гимнастике намечается серьезный передел власти

Именитые российские спортсмены уступают позиции молодежи.

В Казани завершился чемпионат России по гимнастике. Пять соревновательных дней были насыщенны событиями, из которых главным стоит выделить одну общую тенденцию — важнейшие победы теперь за молодым поколением, а не за героями Олимпиады в Токио. Даниел Маринов, Виктория Листунова, Сергей Найдин, Яна Ворона и другие показывают, что уже сегодня готовы выступать с прежними лидерами на равных. И их обыгрывать в прямой конкуренции.

С другой стороны, руководство сборной называет чемпионат промежуточным и объясняет проблемы главных звезд новыми программами и повышенной сложностью элементов. Так с чем действительно связаны неожиданные результаты — стечением обстоятельств и необкатанными прыжками либо же талантом молодежи, который теперь уже точно перекрывает опыт предыдущего поколения?

Даниел Маринов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Успех Маринова в многоборье подтвердился в финалах отдельных дисциплин

О том, что в России очень сильная молодежь в спортивной гимнастике, мы писали давно. Локальные успехи были видны на протяжении всего прошлого сезона, особенно на Спартакиаде. Но по итогам чемпионата России теперь точно нет вопросов — у Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Ангелины Мельниковой и прочих есть достойная смена. Что у девушек, что у парней основной вид — многоборье — выиграли молодые гимнасты. Та же Листунова, которая хоть уже и олимпийская чемпионка, но ей всего 17 лет. На нее возложили бремя лидерства, с которым она не всегда справляется, что показали проблемы на бревне. Тем не менее по суммарной сложности программ она сейчас едва ли не на голову выше своей главной конкурентки Ангелины Мельниковой. Не говоря уже об остальных. Идеальным турнир для Виктории не был, но тем не менее в женской части она главный герой.

У мужчин, естественно, Даниел Маринов. После успеха в многоборье он не расслабился и собрал коллекцию медалей в отдельных видах. На его счету серебро на вольных и бронза в упражнениях на коне, перекладине, опорном прыжке. Увы, без золота, но важно то, что именно для многоборца Маринов показывает хороший средний уровень во всех видах, явно не проседая ни в одном из них. «Что мне понравилось в Маринове — очень хорошая школа, — оценил его выступления четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. — Чистые линии, а вместе с тем и хорошая сложность. Это меня поразило, давно такого не видел. Понятно, что есть Никита Нагорный, он уже профессионал, человек-зубр. Знает, что делать и как. Но Даниил поразил меня элегантностью упражнений, их точностью. Бывали, конечно, недочеты, но в целом я доволен тем, как прошли соревнования».

Виктория Листунова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Листунова провела едва ли не лучший чемпионат страны и все равно недовольна собой

Два золота взял Нагорный, отыгравшись таким образом за неудачу в многоборье. Но не менее важно, что помимо побед в опорном прыжке и на брусьях и серебра в многоборье у него вообще нет личных наград. К примеру, на перекладине Никита занял только седьмое место — что многое говорит о его текущей форме и отчасти объясняет исход соревнований в многоборье. В свою очередь Листунова, помимо бревна, на котором ее будто заговорили, взяла в Казани абсолютно всё. Причем и на бревне Виктория была близка. Она неплохо сделала сложный элемент и упала в последний момент — откатившись с претензией на золото на предпоследнюю строчку. «Вроде бы все шло хорошо, хотела поставить точку, а дальше от сильного желания, старания... Очень хотела все сделать, сильно оттолкнулась», — сетовала потом Листунова.

Виктория — перфекционист, поэтому даже после единственного поражения она не смогла назвать турнир для себя успешным. Тем не менее за ней и командные, и личное многоборье, вольные, опорный прыжок, брусья. Похожий перформанс она выдала и весной прошлого года, но все же тогда без участия Мельниковой. Последняя в итоге осталась без наград в отдельных видах. Такими темпами интрига в их противостоянии исчезнет в принципе — они будут как спортсменки из разных лиг. Еще из важных открытий — Яна Ворона. Талант этой землячки Мельниковой заметили давно, поэтому звали еще на ЧМ-2021. Однако ранее ее воспринимали исключительно как снарядницу на бревно. Оказалось, что у Яны неплохие вольные и брусья. Стоит подтянуть опорный прыжок и можно всерьез бороться в многоборье, что и видит своей целью Ворона.

Давид Белявский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Белявский, Далалоян и Аблязин на турнире практически не отличились

Яна уже сейчас харизматичная и уникальная спортсменка. Поэтому, в частности, она не захотела использовать образ Круэллы для своей программы в вольных упражнениях — чтобы избежать неизбежных в таком случае сравнений с фигуристкой Александрой Трусовой. Ворона находит другие способы, как удивлять публику и судей. Как и Сергей Найдин. Молодой талант с Алтая проводит неровный сезон, и ЧР для него прошел не самым удачным образом. Недаром с рядом претензий в его адрес на правах старшего товарища выступил Нагорный. Правда, стоит немного прояснить эту ситуацию. Во-первых, точных цитат того, что говорили гимнасты друг другу, нет — они высказывались в третьем лице. Во-вторых, в любом случае все сказанное стоит воспринимать как дружескую шутку. Атмосфера в сборной адекватная, и точно никакого абьюза или дедовщины по отношению к молодым нет. Скорее наоборот — желание видеть рост и прогресс.

И Сергей доказывает, что в него не зря верят. Золото на перекладине, серебро на брусьях, в конце концов бронза многоборья — не самый плохой набор для 21-летнего парня из Барнаула. Особенно в сравнении с признанными лидерами. Артур Далалоян с Денисом Аблязиным снялись из-за травмы буквально сразу после командных соревнований — не успели даже завершить программу личного многоборья. Давид Белявский привычно для себя выиграл «коня», пошутив потом про конскую колбасу — традиционное блюдо для татар. Выход Давида на пьедестал за медалью с дочкой — один из самых трогательных эпизодов чемпионата. Но вот в других видах Белявский не смог показать вообще ничего и в многоборье был только лишь пятым. «Если бы и сегодня не получилось, было бы вообще все грустно. А так есть надежда, я буду продолжать дальше заниматься гимнастикой», — едва ли не отрешенно он сказал после победы в субботу.

И все же хочется верить, что процесс смены поколений в сборной пройдет плавно и лидеры прошлых лет по примеру того же Нагорного будут помогать молодым. А главное, все сборники смогут показать свой потенциал на международных стартах. Ведь пока что вся эта работа над сложностью элементов выглядит как модный показ на дачном участке. Приятно, конечно, покрасоваться среди родных и друзей, но явно не ради этого ведь работают лучшие модельные дома страны?

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань

Женщины. Опорный прыжок

1. Виктория Листунова — 13,783.

2. Элеонора Афанасьева — 13,483.

3. Юлия Бирюля — 13,433.

4. Ангелина Мельникова — 13,366.

Брусья

1. Виктория Листунова — 15,233.

2. Ульяна Перебиносова — 14,600.

3. Яна Ворона — 13,566.

Бревно

1. Яна Ворона — 14,500.

2. Елена Герасимова — 14,266.

3. Алена Глотова — 14,133.

Вольные

1. Виктория Листунова — 15,100.

2. Яна Ворона — 13,600.

3. Лейла Васильева — 13,566.

Мужчины. Опорный прыжок

1. Никита Нагорный — 14,666.

2. Алексей Усачев — 14,600.

3. Даниел Маринов — 14,550.

Брусья

1. Никита Нагорный — 14,633.

2. Сергей Найдин — 13,766.

3. Иван Гергет — 13,766.

Перекладина

1. Сергей Найдин — 13,433.

2. Кирилл Гашков — 13,333.

3. Даниел Маринов — 13,266...

...7. Никита Нагорный — 12,300.

Вольные

1. Кирилл Прокопьев — 14,000.

2. Даниел Маринов — 13,866.

3. Дмитрий Дубинин — 13,666.

Кольца

1. Григорий Климентьев — 13,966.

2. Илья Заика — 13,933.

3. Виктор Калюжин — 13,900.

Конь

1. Давид Белявский — 14,133.

2. Никита Андронов — 13,933.

3. Даниел Маринов — 13,700.