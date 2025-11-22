«Била нас кнутом, как животных». Как румынская гимнастика пришла к скандалу
Выступление женской сборной Румынии на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Джакарте, назвать успешным нельзя. Одна из самых титулованных команд мира вернулась домой без медалей, более того — ни одна из спортсменок не прошла в финал многоборья. Дениса Голгота стала лишь 28-й, а больше все четыре вида в квалификации никто из румынок не делал. В финалы отдельных видов прошли Сабрина Войня (бревно и вольные) и Голгота (вольные), в результате Войня стала четвертой в своем коронном виде, продолжив череду четвертых мест на вольных, начавшуюся еще в Париже на Олимпиаде.
Вернувшись из Индонезии, Голгота подала жалобу на буллинг внутри команды. Имя угрожавшего ей человека для СМИ она не раскрыла, но источники на условиях анонимности сообщили, что речь о Сабрине Войне.
Жалоба на буллинг
«Сабрина неоднократно говорила в присутствии многих людей, что «ударит Денису по голове 100 раз», что она будет «бить ее, пока не изуродует». У Денисы есть характер, и это беспокоит Сабрину так же, как ее беспокоила Ана Мария Барбосу. Я не думаю, что они смогут тренироваться вместе, потому что атмосфера токсична. Одной можно что-то есть, другой — нет, она ест что-то другое. Одной разрешен определенный вид лекарств, другой — нет. Сабрина — абьюзерша, в том числе потому, что ее мать (Камелия Войня) поощряет ее», — заявил один из источников.
Барбосу после бронзы ОИ в Париже в вольных упражнениях (доставшуюся после перераспределения результата американки Джордан Чайлз) уехала из Румынии и поступила учиться в Стэнфорд, за команду которого будет выступать на университетских соревнованиях в рамках NCAA. И, судя по всему, возвращаться пока не намерена. О причинах отъезда одной из сильнейших гимнасток страны ходило много разговоров, однако после заявлений Голготы и начала расследования атмосферы в женской сборной Румынии вероятность того, что Ана сбежала подальше от всего этого бардака, значительно выросла. Сама спортсменка всегда заявляла, что причиной отъезда стало желание получить хорошее образование.
«Новая надежда» и старые методы
Серебряный призер Олимпиады 1988 года в Сеуле в составе румынской команды, уступившей тогда сборной СССР, специалистка вольных упражнений Камелия Войня как многоборка была самой слабой из соотечественниц — в Сеуле она не прошла ни в один из личных финалов. Несмотря на то что тренером Войня-старшая работает уже давно, в том числе имеет опыт в Италии, по-настоящему заметна она стала по мере восхождения звезды ее дочери Сабрины, ярко дебютировавшей на взрослом помосте в 2023 году на этапе Кубка мира в Дохе. Тогда Сабрина казалась новой надеждой румынской гимнастики, переживавшей стагнацию после завершения карьеры Ларисы Йордаке.
Первым признаком того, что в Румынии происходит что-то крайне далекое даже от весьма эластичных этических норм женской спортивной гимнастики, стала подтвержденная из трех источников информация о том, что Камелия сказала Сабрине намеренно завалить опорный прыжок на чемпионате мира 2023 года, чтобы помешать команде Румынии пройти отбор на Олимпиаду в Париже и оказаться единственной, кто попадет на Игры через вольные упражнения. Констатировать можно лишь то, что прыжок Сабрина завалила полностью, получив за него ноль. Румыния, однако, на Игры все-таки попала.
В Париже Сабрина стала четвертой, а Барбосу — третьей. Несмотря на это, дома почти все лавры достались именно Сабрине, она была названа «гимнасткой года» и оказалась задействована в целом ряде активностей, вплоть до модных показов. Про Барбосу постарались забыть. Все это логично вызвало возмущение большого числа болельщиков, которые видели в происходящем что-то ненормальное и отказывались принимать настолько навязчивый пиар. К манере высказываний и поведения матери Сабрины возникло много замечаний, однако дальше критики в соцсетях тогда дело не пошло, федерация гимнастики страны ничего не делала, скорее наоборот — занимала сторону Камелии.
Свидетельства бывших гимнасток
Как только заявления Голготы, спортсменки непростой судьбы, вернувшейся в гимнастику после пятилетнего перерыва, стали достоянием общественности, заговорили и другие спортсменки, давно завершившие карьеру. Одна из них на условиях анонимности рассказала о методах работы Камелии Войни. События датированы примерно 2009 годом:
— Она раздобыла кнут, не знаю, где именно, он был сделан из резины или чего-то подобного. Если ты плохо выполняла перелет Пак, она била тебя кнутом по ногам или рукам. Она била нас, как животных... Нам было 8, 9, 10 лет, и я до сих пор помню эти удары кнутом, как будто это было вчера. У меня были синяки, особенно на ногах. [Дома] я говорила маме, что нужно умыться, что справлюсь сама, только чтобы она не увидела следов. Я быстро надевала колготки, и все. Если она что-то замечала, я врала, что упала с бревна.
Я не могла спать, не могла отдохнуть, меня трясло на ровном месте. Я постоянно боялась. Она угрожала нам, что, если мы проговоримся дома, будет еще хуже. Одна из моих коллег рассказала матери, и та пришла в спортзал поговорить с Камелией. Та сказала матери девушки: «Я всего один раз ее ударила, совсем чуть-чуть». Она очень умело скрывала, что происходит с нами в зале, и люди ей верили.
Мы ужасно боялись попасть в раздевалку, потому что именно там она нас избивала. Если кто-то из нас ошибался на снаряде, Камелия отводила ее в раздевалку, а всех остальных заставляла ждать снаружи, в коридоре, выстроившись в очередь, чтобы мы могли слышать, что происходит внутри. Мы должны были слушать, как она избивает ту, кто в раздевалке, чтобы напугать нас.
Это кажется странным, но я считала себя одной из счастливиц. Меня били, но я видела вещи и похуже своими глазами. Некоторых моих коллег просто били кулаками по голове. Ожидание в коридоре, чтобы зайти в раздевалку и получить свою «порцию» побоев, оставило глубокий след в моей психике. Некоторые девчонки буквально корчились от страха.
Много лет я страдала депрессией, тревожным расстройством. Из-за этого у меня были расстройства пищевого поведения, были периоды суицидальных мыслей. Травмы, которые она мне оставила, остались со мной на всю жизнь, а не только за те восемь лет, что я там провела. Я обращалась к психотерапевтам в Румынии и Англии.
Помню, как думала о том, чтобы спрыгнуть со Старого моста, того, что рядом с торговым центром City Mall. Я не умела плавать, что могло бы меня спасти. Добралась туда, но кто-то проходил мимо и спросил, все ли со мной в порядке. Я поговорила с этим человеком, он отвез меня в больницу, приехали бабушка с дедушкой и дядя и забрали меня домой.
Финальным аккордом стали кадры, на которых видно, что и в отношении своей дочери, а Сабрине тогда было 8-9 лет, Камелия была крайне жестока.
«Это скоординированная атака!»
Публикация видео, подтверждающих, что в зале в Констанце, где тренирует Камелия Войня, происходят недопустимые вещи, взорвала все гимнастическое сообщество далеко за пределами Румынии.
Сабрина зачитала текст с телефона в ответном заявлении, где сказала, что ее мать «хорошая», а все происходящее — навет. Сама Камелия заявила, что на ее имидж и персону идет скоординированная атака, не имеющая ничего общего с правдой. Каким образом тогда запечатлен момент, когда мать замахивается на восьмилетнюю дочь после падения той с брусьев, а Сабрина плачет и пытается убежать? Этого Камелия не прояснила.
Абсолютно все указывало на то, что в отношении Камелии Войни должно быть начато расследование, а сама она должна быть временно отстранена от работы. Однако на данный момент ничего подобного не произошло. Вместо этого федерация гимнастики Румынии объявила о роспуске женской сборной как команды на централизованной подготовке, теперь спортсменки будут тренироваться в своих домашних клубах.
Камелия на данный момент продолжает тренировать. И, судя по всему, единственное, что может изменить ситуацию, — это расследование уже со стороны международной федерации FIG, а точнее — фонда гимнастической этики, который как раз и занимается подобными вопросами. Если этого не произойдет — в зале Констанцы все останется по-прежнему, возможно даже включая ту самую плеть, о которой рассказывали спортсменки.