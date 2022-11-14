«Мы должны делиться своим мнением с Россией». Скандальный конгресс FIG обошелся без резких движений

В гимнастике все по-прежнему, несмотря на бойкот некоторых европейских стран.

В Стамбуле состоялся конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), которому предшествовали скандальные заявления, хотя само мероприятие сенсационных новостей не принесло.

Бойкоты не повлияли на конгресс

Изначально конгресс должен был проходить в Норвегии. Однако принимающей стороне сильно не понравилось то, что в мероприятии могут принять участие представители России и Белоруссии, поэтому место проведения пришлось переносить в Турцию.

На этом претензии у стран не закончились. Первыми еще в конце сентября бойкотировать конгресс решила Украинская федерация гимнастики, а за ней потянулись еще шесть стран: Италия, Литва, Польша, Эстония, Норвегия и Нидерланды. Несмотря на это, кворум для принятия решений оставался, поэтому конгресс состоялся в запланированные сроки, хоть и в другом месте.

На самом конгрессе, как заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, тоже не все были рады видеть наших представителей.

«Здесь были кулуарные попытки обсуждать возможность каких-либо демаршей, но руководство FIG заняло очень жесткую принципиальную позицию. Президент федерации Ватанабэ заявил в самом начале конгресса, что Россия и Белоруссия являются членами FIG и имеют право присутствовать на конгрессе, поэтому устраивать политические игры здесь не следует, нужно слышать друг друга. Это заявление сняло все возможные напряжения», — рассказал Титов ТАСС.

Россию на конгрессе представляли пятеро: Василий Титов, Всеволод Саломатов, Николай Макаров, Владислав Оскнер и двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева.

Фото Global Look Press

Конгресс без ключевых решений

По итогам конгресса ничего для российских и белорусских спортсменов не изменилось. Вопрос об их участии в международных стартах даже не обсуждали на съезде, так как решение о недопуске принимал исполком, а не конгресс.

Однако эту тему после мероприятия не обошел стороной глава FIG Моринари Ватанабэ. Он заявил, что участие россиян и белорусов в международных соревнованиях сейчас невозможно по причине безопасности, так как во многих странах, по его мнению, усилились антироссийские и антибелорусские настроения.

При этом Ватанабэ еще раз подчеркнул, что представители нашей страны могут участвовать в различных мероприятиях FIG.

«Причина в том, что мы должны делиться своим мнением с Россией и Белоруссией. Кроме того, мы как международная организация обязаны прислушиваться к их мнению. Если мы перекроем коммуникационный трубопровод, мы не сможем способствовать миру. И, что еще более важно, наш устав не позволяет принуждать федерации не участвовать в конгрессе», — цитирует Ватанабэ Inside the Games.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

FISU пока не нашла замену Матыцину

В минувшие выходные состоялось еще одно заметное мероприятие — заседание исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU). Изначально оно должно было проходить в Екатеринбурге, но по известным причинам его перенесли в Брюссель.

В Бельгии было принято решение о том, что Всемирные студенческие игры 2027 года примет корейский город Чхунчхон, чья заявка выиграла у Северной Каролины. Победителя поздравил исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.

Приставку «и.о.» Эдер носит уже больше полутора лет после того, как 23 марта 2021 года Олег Матыцин приостановил деятельность в должности президента FISU. Это было связано с тем, что Всемирное антидопинговое агентство запретило российским чиновникам занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

Но срок этих санкций подходит к концу. По идее уже 17 декабря министр спорта России Олег Матыцин должен снова возглавить FISU. Конечно, подобный сценарий в текущей ситуации очень проблематичен, и вопрос нового лидера обсуждали в эти выходные в Брюсселе, но решения пока нет. Планируется, что оно должно появиться 17 декабря на внеочередной генеральной ассамблее организации. Представители FISU не против участия в мероприятии российских представителей. Генассамблея пройдет онлайн.

Что касается участия российских студентов в предстоящих международных соревнованиях, то оно пока не стоит на повестке. На ближайшей универсиаде в Лейк-Плэсиде наших спортсменов точно не будет. Игры состоятся в середине января 2023 года.

Однако генеральный секретарь FISU Эрик Сэйнтронд заявил Inside the Games, что организация планирует обсудить вопрос санкций: «Нужно подождать пару месяцев. И тогда мы примем окончательное решение по российским спортсменам. Возможно, в феврале или марте. Когда я говорю «российские спортсмены», то имею в виду студентов из России, они не будут соревноваться под российским флагом».