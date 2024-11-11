Спортивная гимнастика
Новости Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 21:30

«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Нагорный.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита и Дарья Нагорные.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Спортивные гимнасты хотя вырваться из гетто на широкую аудиторию.

В воскресенье в трех городах России (Москва, Пенза и Челябинск) прошел первый этап Гимнастической премьер-лиги — нового клубного турнира, который организует Федерация гимнастики России с подачи олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. Что из этого получается, как будут пытаться ворваться в мир футбола и хоккея своим проектом гимнасты и как видит его будущее Нагорный — в репортаже «СЭ».

Семейная атмосфера и отсутствие рекламы

Шесть клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Пензы и Челябинска разыграют первый титул — в финал 8 декабря пройдут две команды, соревнования состоят из «батлов» — на каждом снаряде соревнуются друг против друга представители двух клубов, баллы потом переводятся в очки. Первый тур завершился так:

«Динамо» (Москва) — «Крылатые барсы» (Казань) — 11:20,

Т74 (Челябинск) — «Таврос» (Санкт-Петербург) — 13:26,

N1 (Пенза) — «Львы» (Владимир) — 10:31.

«СЭ» побывал на первом туре в академии «Динамо» на улице Никулина — на трибунах собралось около 150 человек, а в роли капитанов две команды вели суперзвезды Артур Далалоян и Даниел Маринов (сами они на помост не выходили). Семейная атмосфера, с любым олимпийским чемпионом и чемпионом мира можно легко сфоткаться и поговорить. Да, пока точно есть куда расти — например, добавить уличной рекламы, а то на подходе к академии ни одной таблички про Гимнастическую премьер-лигу, зато агитация за известного футбольного фаната Шпрыгина, хотя выборов уже давно не наблюдается. Или заполнить паузы некой шоу-программой, давать слово спортсменам, играть на обострение.

Нагорный подумывает возобновить карьеру

Атмосфера была настолько семейная, что «СЭ» поговорил и с Никитой, и с Дарьей Нагорной (Спиридоновой), которые следили за соревнованиями с первого ряда. Главный вдохновитель проекта — пока против трештока в стиле фигурного катания и ММА.

— Проект зрел в мыслях давно, были очень большие опасения, успеем ли — положение дорабатывалось за очень короткий срок, — объясняет Нагорный. — Да, очень сложно выстроить целую сетку, привлечь спонсоров, найти финансирование, организовать соревнования в разных городах. Но мы не могли больше ждать, уже столько переносили это мероприятие, что решили идти ва-банк. У нас небольшая команда, 3-4 человека, конечно, еще нужно работать над информированием зрителей, в том числе в регионах. Но мы, к примеру, организовали пресс-конференцию, сняли ее с 10 камер, смонтировали за два дня, устроили презентацию команд. Главный акцент у нас идет на финал, который пройдет 8 декабря в академии спорта «Динамо». Планируется эпичное противостояние четырех лучших команд в матче за золото и за третье место.

По сути, все те, кто следит за нами и пришел посмотреть первый тур вживую, наблюдают в режиме реального времени, как мы создаем новую историю развития спортивной гимнастики внутри страны. Но я хочу подчеркнуть — сборная России в приоритете, этот проект для ребят, которые закончили карьеру или не попали в сборную.

— То есть вы можете на помост вернуться в рамках премьер-лиги?

— Конечно, почему нет? Просто сейчас физически сложновато со временем, я ведь организатор. Лет через десять. (Смеется.) Но если серьезно, подумаю над этим.

Никита Нагорный. «С выступлениями закончил, но из сборной не отчислен». Олимпийский чемпион Нагорный завершил карьеру?

— Довольны дебютом?

— Да, и я большое спасибо хочу сказать партнерам, спонсорам, Федерации гимнастики России, которые поддержали, хотя мы идем в неизвестность. В Челябинске были полные трибуны, Пенза тоже на высшем уровне приняла, «Динамо» тоже очень достойно приняло клуб из Казани — табло, экраны, баннеры. У нас понятная система подсчета — не тысячные балла, а очки, зритель сразу понимает, кто ведет. Мои ожидания превышены, думал, спортсмены будут более зажаты, как на важных всероссийских соревнованиях.

— Я часто соприкасаюсь с фигурным катанием, и есть ощущение, что популярности способствуют противостояния, конфликты, трешток. У вас принципиальные соперники в спортивной гимнастике были, есть?

— В России — нет. Да и вовне тоже на самом деле. Разыгрывать конфликты? Давайте так скажу: если вы делаете качественный продукт и есть возможность зацепить зрителя драматургией, ему не нужны ссоры. Мы за то, чтобы соревноваться в дружеской атмосфере. Вы считаете, что фигурное катание привлекает внимание конфликтами?

— Нет, конечно, результатами, но это хорошая приправа. Или бой Хабиба и Конора в UFC — тоже идеальный пример.

— Ну, можно посмотреть и другие бои, где не было такого противостояния, но был интерес. Сейчас наша основная задача — познакомить людей с новым форматом. И формат и так интересен, даже без приправы, как вы говорите. Но что будет дальше — мы не знаем. У нас тоже был трешток на пресс-конференции — Владислав Поляшов из команды «Крылатые барсы» выходил и говорил, мол, я железобетонно выиграю коня. А вышел — и ошибся. Но, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И мы должны уважительно относиться ко всем командам и спортсменам. Нам всем надо работать на то, чтобы у нас появлялось больше спортсменов, чтобы они оставались в спорте как можно дольше.

Никита и Дарья Нагорные.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я бы не смогла пойти одна против коллектива

Дарья Нагорная тоже в зале, но сейчас занята другими делами. Нянчит ребенка, годовалого Марка, и говорит, что в ее типичном дне разве что тренировка для себя с утра, а после съемки, шоу и развитие бренда одежды The Nagornye. «У нас есть кому в семье работать», — со смехом подытоживает Дарья. Она согласна с мужем насчет трештока, но признает, что раскачивать проект нужно разными способами:

— В фигурном катании, про которое вы говорите, многое построено на противостоянии, конфликте, да — таково мое ощущение. Я понимаю, что на этом можно прям хорошо подняться, но мы, наоборот, стараемся сплотить всех, чтобы все были дружны и занимались одним делом — развитием гимнастики. Хотя лига для того и создана, чтобы болели за любимые команды, и по-любому какие-то интрижки начнутся. Но пока хочется, чтобы просто всем понравилось. В моей карьере каких-то косых взглядов на соперниц не было, костюмы друг друга не прятали. Наверное, не было и такого, что мы прям близкие подружки, но в спорте уважали друг друга. Вне зала мы, конечно, разные люди и с большинством не общаемся.

10&nbsp;ноября пройдет первый этап гимнастической премьер-лиги. В российском спорте остался один способ раскрутки — скандал и треш. И вам, читателям, это нравится

— За счет чего лига должна стать интересна?

— Я понимаю, что новый проект и людям непросто сразу все понять. Но я видела соревнования в Челябинске, там уже такая заруба была! Ставки были на одну команду, а в итоге абсолютно непредсказуемый расклад. Мне кажется, это новое дыхание для гимнастики. Хочется, чтобы ребята, которые обижены на спорт, снова выходили на свет и показывали, что могут. А то я гимнастику даже перестала смотреть в какой-то момент. Может быть, в следующем году и женская лига появится.

— И вы вернетесь?

— Мне многие говорят, что надо. Но я четыре года не тренировалась. Будет сложно, хотя... предложение интересное. (Смеется.)

— В других видах спорта люди начинают получать нейтральный статус, те, кто сопротивлялся, например пловцы. Почему спортивные гимнасты не идут на это?

— В любом случае мы зависим в первую очередь от нашего руководства. Мы не можем идти поперек. Подала бы я сейчас на нейтральный статус? Нет, даже не из принципов, а у нас есть команда. Я бы не смогла пойти одна против коллектива, мне не хочется портить отношения со всеми. Я бы в первую очередь прислушалась к старшему поколению.

Дарья Нагорная (Спиридонова)
Никита Нагорный
Читайте также
«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Популярное видео
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В российском спорте остался один способ раскрутки — скандал и треш. И вам, читателям, это нравится

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости