Напутствие устроителям гимнастической премьер-лиги России, стартующей в выходные.

В воскресенье в Москве начнет свою историю необычный турнир — гимнастическая премьер-лига. Российские гимнасты стараются изо всех сил спасти свой вид спорта по двум фронтам. «Художницы» стали наконец получать нейтральный статус — в ту же сторону начинают двигаться и пловцы, и похоже на то, что до постолимпийского сезона большинство тянуло из-за ожидаемых Игр дружбы. Батутисты его получали еще во время отбора в Париж. Спортивные гимнасты идут другим путем — они объявили о создании премьер-лиги с шестью клубами, в которые войдут лучшие гимнасты страны.

Что такое гимнастическая премьер-лига?

Первый этап пройдет 10 ноября в Москве, в академии «Динамо» на улице Юрия Никулина. Ожидается, что в лиге опробуют новые форматы — батлы и систему плей-офф, будет обновлена система судейства, то есть все делается для шоу. Финал — 8 декабря, и в нем будут участвовать два лучших клуба. Команды сформированы из спортсменов, которые не состоят в сборной России, чтобы поднять их на более высокий уровень.

Шесть клубов — следующие: «Т74» (Челябинск), «Динамо» (Москва), «Таврос» (Санкт-Петербург), «Крылатые барсы» (Казань), «Львы» (Владимир), N 1 (Пенза).

По моей информации, автор идеи Никита Нагорный интересовался возможностью показа соревнований на Первом канале и других федеральных, но с нуля пока никто проект транслировать не готов.

— Сейчас ведутся переговоры, кто из букмекеров станет нашим спонсором. Основная задача — сделать так, чтобы формат становился лучше, финал проводился с привлечением медийных людей, в прямом эфире на федеральном канале, с участием артистов в шоу-программах. Для этого нам нужно будет каждый год увеличивать бюджет и, соответственно, привлекать спонсоров, — говорил Нагорный в интервью Forbes Sport . Кроме того, Нагорный обещает привлечение иностранных спортсменов — с ними вроде как уже идут переговоры.

Никита Нагорный. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Будет ли удачным опыт?

Гимнастические лиги существуют в самых разных странах мира, наиболее они развиты в США, где на них базируется весь университетский спорт ( NCAA ), а также в Германии и Италии. Но сказать, что хоть где-то этот продукт смог стать конкурентом игровым видам спорта, нельзя.

Особая роль у капитанов шести команд — они как раз выбраны из легенд спорта, среди них Артур Далалоян, Давид Белявский и Даниел Маринов. Но будет ли, как в КВН, в ГПЛ конкурс капитанов и вернутся ли они на помост — пока интрига.

Сравнимым прообразом для спортивной гимнастики может стать фигурное катание, где за последние два года (как раз благодаря Первому каналу) появилось много новых форматов. Грезы создать из российского фигурного катания аналог НХЛ реализовались лишь частично, но деньги для спортсменов появились и интерес сохранить удалось.

Правда, чем дольше следишь за индивидуальными видами спорта, тем очевиднее, что привлечь внимание к ним можно только за счет жестких личных противостояний. Можно выстроить прекрасный спортивный продукт, но, если у него не будет обвеса в виде личных разборок, на широкую аудиторию не пробиться.

Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что делать?

Свежий пример из того самого фигурного катания — интервью двух чемпионок, Алины Загитовой и Евгении Медведевой, с разницей в день двум крупным YouTube -интервьюерам — Надежде Стрелец и Ксении Собчак. Без привязки друг к другу, без упоминаний оппонентки в интервью этот продукт не обсуждался бы так широко в сообществе и не разжег потухающие угольки. Да, с Олимпиады в Пхенчхане прошло шесть лет, но новых героев и дуэлей с тех пор не появилось — градус между Щербаковой и Трусовой был несравнимо ниже. Хотя очевидно, что, цинично говоря, если бы у бортика в Пекине не произошло эмоциональной тирады Александры, это противостояние даже базировать было бы не на чем.

Никто не говорит, что эти эмоции надо отыгрывать — при таком подходе прямиком дорога в рестлинг. Но в конкурентном спорте конфликты неизбежны, и надо уметь их подавать.

Последний кейс с размолвкой Трусовой и Муравьевой — и это хорошо видно по статистике посещаемости и реакций — тоже провоцирует интерес. По чему соскучилась аудитория — по личным и принципиальным противостояниям. Мишина/Галлямов vs Бойкова/Козловский могли стать таким, но они явно не готовы двигаться за грань спорта. Хотя я прекрасно помню, как подскочила посещаемость парного катания в 2021 году, когда Козловский крикнул «В очередь!» тренеру другой пары Тарасова/Морозов Максиму Транькову — а тот щедро поперчил блюдо ответом. Но продолжалось это несколько дней, пока не вернулось на круги своя. Мастер создания таких точек напряженности и интереса, кстати, — Яна Рудковская, как бы к ней ни относились.

Летом резко взлетела гребля — не только благодаря чудо-победе Захара Петрова на чемпионате мира с переворотом, но и резонансным заявлениям гребцов и руководителей федерации.

Ни один вид спорта не поднялся за последние годы за счет только спортивного результата. В лыжах были медальные успехи, но на фоне принципиального соперничества Большунова с норвежцами. Биатлон — это победы наших над «ненашими» вопреки, но с солидным вкладом Губерниева. Фигурное катание — да, четверные, но точно не без «Загимеда». ММА — постоянный треш-ток и легендарная подготовка к бою Нурмагомедова и Макгрегора. Вы, читатели, скорее прочтете про грязные слова Конора о Хабибе, чем разбор его стойки. Параллельно написав сотни комментов, что «Спорт-Экспресс» не тот и когда же желтая пресса начнет писать про спорт.