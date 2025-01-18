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«Отказывается от родины». Титулованный украинский гимнаст подал заявку на получение гражданства Хорватии

Украинец Ковтун планирует выступать за сборную Хорватии
Егор Сергеев
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Гимнаст Илья Ковтун
Илья Ковтун решил сменить гражданство.
Фото Global Look Press
На Украине — в шоке.

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 украинец Илья Ковтун решил получить гражданство Хорватии. Один из сильнейших спортивных гимнастов мира уже подал соответствующую заявку, сообщает Jutarnji List.

Процедура находится на финальной стадии

21-летний Ковтун живет и тренируется в Осиеке уже три года. Отмечается, что запрос о смене гражданства подала и его тренер Ирина Горбачева-Надюк.

Хорватская федерация гимнастики отреагировала на их желание и дала зеленый свет. Однако, если украинская сторона не одобрит переход, Илья может провести ближайший год без соревнований.

«Мы подали документы в министерство внутренних дел, и теперь все должно происходить по ускоренной процедуре. Есть два варианта: первый — получить гражданство как выдающийся спортсмен, который нужен хорватскому спорту, второй — воспользоваться быстрой процедурой для украинцев, которые в Хорватии и по всему ЕС имеют особые условия для получения гражданства.

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Надеемся, что нам удастся решить это по ускоренной процедуре. После этого нас ждет следующий этап — подача заявки на смену гражданства в Международную федерацию гимнастики (FIG). Здесь мы ожидаем проблемы, поскольку Украина вряд ли добровольно отпустит его.

Существуют разные варианты развития событий, и худший, по нашей информации, — это год карантина, то есть пауза в выступлениях на крупных соревнованиях», — сказал журналистам хорватский тренер Владимир Маджаревич.

Гимнаст Илья Ковтун
Фото Global Look Press

Реакция украинской стороны

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил разочарование намерениями Ильи Ковтуна и его тренера сменить спортивное гражданство.

«Как вы знаете, мы встречались с Ириной в Киеве, у нас были долгие переговоры, чтобы сохранить отечественного спортсмена в сборной. Государство, несмотря на чрезвычайно сложные условия, предоставляло ему всю возможную финансовую и организационную поддержку, доступ к международным тренировочным базам и стартам, шло навстречу, чтобы спортсмен мог оставаться за границей, когда считал, что ему это было нужно.

Очень обидно, что известный атлет выбрал другую страну и отказывается от родины. Я такие решения никогда не понимал. Особенно в этот сложный период. Однако окончательное решение в таком случае всегда за самим спортсменом и его тренером.

Мы хотим, чтобы каждый украинский атлет развивал свой талант под сине-желтым флагом с ощущением надежной поддержки со стороны государства. Жаль, что Илья и его тренер выбрали другой путь», — цитируют Бедного украинские СМИ.

Гимнаст Илья Ковтун на Олимпиаде-2024 в Париже
Фото Global Look Press

Чем известен Ковтун

На Олимпийских играх 2024 года Ковтун завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях. Золото выиграл китаец Цзоу Цзиньюань, а бронзу — японец Шинносуке Ока.

Во время Игр в Париже Ковтун сделал резонансное заявление, признавшись, что не был на родине с 2022-го. И далеко не всем на Украине понравились его слова.

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«Мы выехали на соревнования перед 24 февраля 2022 года, и я остался тренироваться в Европе. Я считаю, что нашим ребятам тяжело тренироваться в тех условиях, которые сейчас сложились на Украине», — приводит его слова пресс-служба НОК Украины.

Ковтун является действующим вице-чемпионом мира в многоборье и четырехкратным чемпионом Европы.

Спортивная гимнастика
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