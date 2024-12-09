ДоброFON перечислил 500 тысяч рублей на поддержку гимнастики по итогам Гимнастической Премьер-лиги

8 декабря в московской Академии спорта «Динамо» прошёл финал первого сезона Гимнастической Премьер-лиги.



Букмекерская компания FONBET выступила официальном спонсором соревнований. На церемонии закрытия турнира PR-директор компании Александр Устинов вручил чек на 500 000 рублей от благотворительной программы ДоброFON представителю СШОР №1 Зеленодольского района Республики Татарстан Лилии Васиной на поддержку проектов в сфере гимнастики, а также специальный денежный приз от FONBET на сумму 300 000 рублей «Лучшему гимнасту сезона 2024» Кириллу Прокопьеву из команды ГК «Львы».

Вице-президент Федерации гимнастики России и автор проекта Никита Нагорный об итогах Гимнастической Премьер-лиги:

«Сколько труда, сколько всего было вложено за такое короткое время, чтобы создать этот проект. Это проект моей мечты, моей души, моего сердца! Огромное спасибо всем, кто хоть чуть-чуть верил в то, что у нас может получиться, что мы сможем дойти до финала и сделать его таким фееричным. Благодарность всем партнёрам, нашим друзьям, букмекерской компании FONBET. Спасибо большое федерации и тем, кто приложил руку к этому, мне кажется, успешному проекту»

Гимнастическая Премьер-лига — это первая лига в России среди профессиональных гимнастов. Команды соревновались в уникальном формате поединков, используя стратегический подход к формированию составов и тактике выступлений. Такой формат сделал турнир максимально зрелищным и интригующим. В первом сезоне участвовали шесть независимых команд, представляющих различные регионы России.

В финале Лиги победу одержали «Крылатые Барсы» из Казани, серебряными призёрами стали спортсмены из владимирского ГК «Львы», а бронзу завоевала команда TAVROS из Санкт-Петербурга.

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