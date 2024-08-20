Лучший российский гимнаст выбыл на полгода из-за травмы. Чем это грозит нашей сборной?

Даниела Маринова ждет долгое восстановление после операции на плече.

Даниел Маринов в нынешнем сезоне окончательно зарекомендовал себя как новый лидер российской спортивной гимнастики, выиграв в личном многоборье чемпионат России и Игры БРИКС. 19-летний гимнаст, безусловно, был бы в числе претендентов и на олимпийские награды в Париже, но на Игры-2024, как и его товарищи по команде, не поехал. Впрочем, возраст позволяет ему рассчитывать еще не на один олимпийский цикл. А вот здоровье? Маринов объявил, что решился-таки на операцию на плече, восстановление после которой может занять более полугода. С другой стороны, с учетом отсутствия в календаре 2024 года Игр дружбы время для необходимого хирургического вмешательства выбрано удачно.

Ахиллесово плечо Маринова

На протяжении многих лет лидером российской гимнастики был Никита Нагорный, который выиграл личное многоборье на чемпионате мира 2019 года в Штутгарте, а всего на том турнире завоевал три золотые медали. Также в активе Никиты победы в личном многоборье на чемпионатах Европы 2019 и 2021 годов, а на Играх в Токио в 2021-м он стал бронзовым призером в многоборье и на перекладине, а в командном турнире вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным завоевал олимпийское золото.

Но сейчас Белявскому и Аблязину уже за 30, Далалояну — 28, а самому молодому и яркому из той команды Нагорному — 27. Причем Никита не скрывает, что всерьез подумывает о завершении карьеры уже в этом году. Тем более достойная смена в лице Маринова выросла. Даниел родился в Софии в семье болгарина и русской, имеет двойное гражданство, но с детства живет в Казани и даже не думает выступать за какую-то другую страну. Маринов громко заявил о себе победами еще в 2022-м, а в прошлом году уверенно победил на чемпионате России в личном многоборье.

В нынешнем сезоне Маринов повторил свой успех на чемпионате страны в многоборье в Сочи, а в июне первенствовал в многоборье и на Играх БРИКС в Казани, завоевав в общей сложности пять наград (два золота, два серебра и бронзу). Но уже тогда новый лидер российской гимнастики жаловался на здоровье.

«За последнее время у меня накопилось очень много болячек, которые нужно лечить. А лечение — это длительный процесс, на который у меня уходит все свободное время. То есть мне пришлось провести целую неделю без тренировок, лежать в кровати и делать физиотерапию. Лежал в больнице, в ФМБА. ЛФК делал, после этой недели еще долго входил в форму... Есть еще проблемы с плечом, они самые серьезные. Все остальное уже второстепенно, в порядке вещей. А вот по плечу серьезный момент, после Игр БРИКС будем решать, что мне делать с ним», — признавался гимнаст. Правда, после этого в конце июля — начале августа он успел выиграть три золота на Кубке России в Новосибирске, в том числе, само собой, и в личном многоборье.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Важно исключить малейшие риски рецидива

Понятно, что решаться на радикальные меры не хотелось, но все же пришлось. «Ну что! Результаты МРТ показали, что все-таки надо делать операцию на плече... Никогда не думал, что когда-то мне придется «лечь под нож», но, узнав обратное, я не расстраиваюсь и принимаю это. Значит, просто так надо. И, на самом деле, хочется уже поскорее убрать эту проблему, которая тянется с начала этого года, чтобы она не беспокоила меня в будущем. Предварительные даты операции — середина сентября, а после нее восстановление 4-6 месяцев», — написал Маринов в социальной сети. Он также добавил: «Благо, что в ближайшее время не планируется серьезных стартов, на которых необходимо мое участие. Поэтому это плюс-минус удобное время для такого дела. Уверен, что все будет хорошо, прорвемся! Надо только немного потерпеть. А вы берегите себя, обнял».

Что ж, действительно сроки операции выбраны верно. Игры дружбы, намеченные изначально на сентябрь 2024-го, перенесены на следующий год, да и вообще до весны 2025-го никаких топ-стартов не предвидится. В марте обычно проходит чемпионат страны. Но даже если времени для полного восстановления не хватит, Маринов, побеждавший на двух таких турнирах в многоборье подряд, вполне может пропустить национальный чемпионат или выступить по облегченной программе. Конечно, полностью нельзя исключать возвращения на международную арену, однако ближайший крупный старт — чемпионат Европы в Лейпциге состоится в конце мая, то есть спустя восемь месяцев после операции, а чемпионат мира и того позже — во второй половине сентября в Джакарте.

В любом случае сейчас главное, чтобы 19-летний гимнаст решил накопившиеся серьезные проблемы со здоровьем и ни в коем случае не форсировал возвращение, избегая любых рисков рецидива неприятной травмы. Ведь заменить его в качестве молодого лидера российской мужской гимнастики в настоящий момент попросту некем. Так что потеря Маринова могла бы стать серьезным ударом по всей сборной России. В этой связи настораживают и многочисленные болячки лидера российской женской гимнастики, 19-летней олимпийской чемпионки Токио в составе команды Виктории Листуновой, которая из-за последствий травмы спины в нынешнем сезоне не может выступать в полную силу. Понятно, что даже в отсутствие международных топ-стартов обороты на тренировках сбавлять нельзя, но все же за здоровьем главных молодых звезд российской гимнастики надо следить максимально тщательно.