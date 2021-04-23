Двукратная олимпийская чемпионка — о детском спорте и Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике в Белгороде.

В Белгороде продолжаются Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Светланы Хоркиной — на протяжении пяти дней несколько сотен участников определяют сильнейших в различных категориях. В четверг вечером олимпийская чемпионка рассказала в интервью РЕН ТВ, какой труд стоит за организацией этих стартов, какой смысл в них вложен и как участие в этом турнире приближает юных спортсменов к их главной мечте.

— 20 апреля вместе со своими коллегами, олимпийскими чемпионами, призерами Игр, чемпионами мира и Европы, я открыла 22-е Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике в Белгороде, — рассказала Хоркина. — На них приехали дети из 30 регионов и более чем 40 городов России. Надо сказать, что эти соревнования очень популярны в нашей стране. Ребята ждут их каждый год с особым нетерпением. В прошлом году из-за пандемии коронавируса нам пришлось провести турнир в усеченном составе. Но в этом мы смогли сделать полноценный старт. У нас выступают все, начиная от обладателей второго взрослого разряда и заканчивая мастерами спорта.

Не все станут чемпионами, но все будут достойными людьми

— Какова главная цель проведения соревнований на призы Светланы Хоркиной?

— Прежде всего, это популяризация спортивной гимнастики не только в Белгородской области, но и в целом в нашей стране. Спортивная гимнастика — базовый вид спорта, очень доступный, очень социальный. Детям не надо покупать дорогую форму, какую-то специальную дорогостоящую экипировку. Также одна из целей нашего турнира — просмотр резерва, который пополнит юношеские сборные по спортивной гимнастике. А потом, возможно, и получит шанс закрепиться в национальной команде. За годы существования турнира такой путь уже прошли многие ребята и девчонки. Наши соревнования — хорошая стартовая площадка для будущих побед.

— Сколько труда вы вкладываете в организацию этих стартов?

— Радует, что нас на протяжении многих лет поддерживает не только руководство Белгородской области, но и наши спонсоры и друзья — Госкорпорация «Ростех». А также национальная федерация спортивной гимнастики. Мы давно сотрудничаем и делаем одно общее дело. Хотим, чтобы дети в будущем не только прославляли нашу страну на международной арене, но и становились достойными гражданами. Понятно, что не все станут олимпийскими чемпионами, но благодаря систематическим занятиям физкультурой и спортом они будут сильными, успешными, добрыми людьми.

— Какие коррективы в проведение соревнований внес коронавирус?

— Самым сложным было обеспечить безопасность участников. Совместно с Роспотребнадзором по Белгородской области мы обеспечили соблюдение всех норм и требований, которые позволяют сделать турнир безопасным и успешным. Чтобы все, и участники, и тренеры, могли чувствовать себя спокойно. Соблюдается масочный режим, социальная дистанция, проветривание и уборка зала. В прошлом году мы допустили до стартов только взрослых, да и сейчас очень трудно было отказывать ребятам, которые тоже хотели приехать, но стены нашего зала уже не могли вместить всех желающих.

Успехи сборной — огромный стимул для молодых спортсменов

— Что дает юным гимнастам и их тренерам приезд на ваши соревнования в Белгород?

— Многие едут сюда не просто выступать, а еще и потренироваться перед турниром со сверстниками. Наши соревнования — это хорошая образовательная площадка. Тренеры со всей России могут здесь обмениваться опытом. Конечно, это можно делать и на расстоянии. Сейчас есть множество способов людям из разных уголков России связаться друг с другом онлайн, но ничто не заменит живого общения. Вы не представляете, с какой жаждой все здесь общаются друг с другом. Соскучились. Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому это не только место подведения итогов проделанной работы, но и встреча старых друзей, которые делятся друг с другом своими знаниями и опытом. Они работают по всей России, готовят будущих чемпионов. В эти же дни сборная страны по спортивной гимнастике выступает на чемпионате Европы в Швейцарии, мы все желаем ребятам удачи и побед. Это кумиры наших участников, и их успехи дают ребятам огромный стимул работать и повышать спортивное мастерство.

— Может быть, в будущем планируется придать этим стартам еще более высокий статус?

— Да, у нас сейчас всероссийские соревнования, но раньше в моем турнире участвовали и иностранные спортсмены, мы их с удовольствием принимали. Я за здоровое соперничество, в нем выявляются лидеры. Все-таки нам выступать не только на помостах России, но и на международной арене. Для этого надо готовить детей, чтобы они с самого раннего возраста были психологически закаленными. Чтобы никто не мог сдвинуть их с верного пути. Во всех странах разная эпидемиологическая ситуация, поэтому в нынешнем году соревнования пройдут без иностранцев. Хотя планы сделать турнир международным у меня есть. Пока же стоит сказать всем спасибо за то, что нам удалось восстановить те позиции, которые мы немного утратили в 2020 году, и мы проводим турнир в полном объеме. Хочется надеяться, что ребята будут восстанавливать и улучшать форму, которую немного потеряли за время пандемии. Результаты, показанные на этих соревнованиях, помогут им с тренерами в работе. И на следующих соревнованиях они учтут ошибки и будут побеждать.

— Кстати, совсем немного осталось до главного старта четырехлетия. Чего ждете от Олимпиады?

— Пользуясь случаем, хочу дать напутствие нашей сборной, которая поедет на Олимпийские игры в Токио без флага, без возможности слушать гимн страны. Они должны чувствовать, что вся страна за них переживает, миллионы людей поддерживают их у экранов телевизоров. Надеюсь, что это чувство поднимет их дух и поможет выиграть как можно больше медалей высшего достоинства. И недавно представленная олимпийская форма тоже будет согревать им душу и помогать выигрывать. Эти золотые награды очень нужны стране. Чтобы дети видели эти победы и стремились к саморазвитию. У нас нация победителей, так что все будет хорошо. Наши ребята в Токио еще всем покажут!

— И кумиров у участников ваших соревнований станет еще больше.

— Уверена, что мои соревнования помогают ребятам реализовать главную мечту — выиграть золото Олимпийских игр. Такая же была у меня, когда я пришла в секцию спортивной гимнастики. Потому что этот титул у тебя уже никто не отнимет. И очень важно, чтобы мечты у детей сбывались. А мы, те, кто уже добился успеха, должны делать все возможное и невозможное, чтобы им помочь.

Напомним, что Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной завершатся 24 апреля финалами на отдельных снарядах.