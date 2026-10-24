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Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2026 в Роттердаме: итоги дня 24 октября — как выступили Духно, Заика и Глотова

Россияне остались без медалей в первых финалах ЧМ по гимнастике. Духно и Глотова — шестые

Егор Сергеев
корреспондент
Арсений Духно.
Фото Reuters
Впереди — решающий день.

Российские гимнасты не смогли завоевать медали в первый день финалов на отдельных снарядах чемпионата мира в Роттердаме. Арсений Духно и Алена Глотова стали шестыми, Илья Заика финишировал пятым.

Без медалей

Первым из россиян в финалах 24 октября выступил Духно. В вольных упражнениях он набрал 13,666 балла и занял шестое место. Победу одержал американец Фредерик Ричард с результатом 14,633 балла. Серебро завоевал британец Джек Джарман (14,600), бронзу — израильтянин Артем Долгопят (14,466).

Арсений Духно.Какая драма! Российский гимнаст Духно упал на последнем снаряде и упустил медаль чемпионата мира

Глотова также осталась шестой. На разновысоких брусьях россиянка получила 14,233 балла: 6,200 за трудность и 8,033 за исполнение. В квалификации она тоже показала шестой результат, но набрала больше — 14,400. Золото досталось олимпийской чемпионке из Алжира Кайлии Немур (15,333), серебро — немке Хелен Кеврик (14,833), бронза — американке Скай Блейкли (14,600).

Заика завершил финал на кольцах на пятом месте с результатом 14,100 балла. Россиянин, который в августе завоевал серебро чемпионата Европы в этой дисциплине, уступил китайцу Лань Синъюю (14,766), греку Элефтериосу Петруниасу (14,333), армянину Артуру Аветисяну (14,233) и японцу Синносукэ Ока (14,133). Заика — трехкратный чемпион России на кольцах и автор именного элемента, которому FIG присвоила группу сложности H.

Людмила Рощина.
Фото Reuters

Россия уже взяла два серебра

Несмотря на неудачу в первых финалах на отдельных снарядах, российская команда уже добилась в Роттердаме двух серьезных успехов. Мужчины завоевали серебро в командном многоборье, набрав 250,329 балла. Чемпионами стали японцы (251,928), третье место занял Китай (249,193). Благодаря этому результату команда получила олимпийскую лицензию на Игры-2028.

Еще одну серебряную медаль сенсационно принесла Людмила Рощина в личном многоборье. 18-летняя гимнастка набрала 55,199 балла, уступив американке Блейкли (55,733), но опередив китаянку Кэ Циньцинь (55,032). Результат стал приятным сюрпризом на фоне отсутствия в составе трех российских лидеров, которым отказали в визах в Нидерланды: Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Анны Калмыковой.

Людмила Рощина.Нидерланды не пустили наших лидеров на ЧМ? У России есть ответ — Рощина завоевала серебро в многоборье

Женская сборная в командном многоборье заняла шестое место с результатом 159,394 балла. При этом россиянки обеспечили себе участие в чемпионате мира 2027 года без дополнительного отбора.

Последний день турнира в Роттердаме пройдет 25 октября. Состоятся финалы в параллельных брусьях, опорном прыжке и перекладине у мужчин и бревне с вольными упражнениями у женщин. Болеть будем за Духно, Рощину, Даниела Маринова и Сергея Найдина.

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Спортивная гимнастика
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