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Сегодня, 20:45

Российские гимнастки — лучшие! Взяли золото в командном многоборье на ЧЕ и возглавили медальный зачет

Егор Сергеев
корреспондент
Фото Федерация гимнастики России
Мельникова теперь — семикратная чемпионка Европы.

Чемпионат Европы
Женщины. Командное многоборье
1. Россия (Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Елизавета Ус, Алена Глотова) — 165,430
2. Италия — 161,796
3. Франция — 159,263

Женская сборная России по спортивной гимнастике триумфально завершила чемпионат Европы в хорватском Загребе. В последний соревновательный день наши девушки выиграли золото в командном многоборье. Таким образом, россиянки победили в половине дисциплин на турнире — сумасшедший результат, учитывая, какой скандал предшествовал этим соревнованиям.

«Гордость страны!»

В финале сборную России представляли Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина — они набрали 165,430 балла, заняв первую строчку. Серебро досталось итальянкам (161,796), бронза — француженкам (159,263).

«От всей души поздравляем гимнасток, тренеров и специалистов сборной! Вами гордится вся страна!» — опубликовала поздравление Федерация гимнастики России.

Ангелина Мельникова.Новый успех Мельниковой. Ангелина выиграла еще три медали на ЧЕ по гимнастике — золото и две бронзы

Золотые медали также получили Алена Глотова и Елизавета Ус, которые выступали в квалификации.

Благодаря успеху в командном многоборье россиянки окончательно возглавили медальный зачет — как по количеству золотых наград (3), так и по общему числу завоеванных медалей (6).

Ангелина Мельникова.
Фото Федерация гимнастики России

«Грустно смотреть на белый флаг»

Главной героиней турнира, безусловно, стала Мельникова. Помимо победы в командной дисциплине, 26-летняя спортсменка завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке, а также две бронзы — на бревне и в вольных упражнениях. Теперь лидер сборной России не только действующая чемпионка мира, то и обладательница титула лучшей гимнастки Европы.

Во время церемонии награждения Ангелина не сдержала слез. Российские гимнасты выступают на чемпионате Европы без национальных символов — вместо российского гимна звучала музыка нейтральных атлетов. И все это несмотря на то, что международная и европейская федерации гимнастики давно сняли все ограничения, а запрет в Загребе действовал исключительно из-за капризов хорватских политиков.

«Я расплакалась от того, что очень счастлива, что так получается и складывается. Это было счастье, и, конечно, было чуть-чуть грустно смотреть на белый флаг, который мог быть совсем другим», — призналась спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Помимо Мельниковой, в Загребе успешно выступила 17-летняя Анна Калмыкова. Она взяла единственное для России серебро — в личном многоборье. После совместного успеха Ангелина опубликовала в социальных сетях фотографию с подругой.

«А все было не зря! Абсолютная чемпионка Европы! Аня — вице-чемпионка! Мы счастливы. Спасибо за поддержку!», — написала Мельникова.

Ангелина Мельникова.Мельникова и Калмыкова — королевы Европы! А ведь их не хотели пускать на турнир в Хорватию

А ведь обеих медалисток могло и не быть на турнире в Хорватии. За несколько дней до старта стало известно, что Ангелина, Анна, а также Виктория Листунова и ряд представителей мужской команды не получили визы. Мельникова публично раскритиковала за это власти европейской страны.

«Наверное, это и есть новый способ побеждать: не на ковре, не на помосте и не в борьбе, а с помощью бумажек и запретов. Всегда считала, что чемпионов определяют соревнования. Оказывается, некоторые предпочитают определять состав участников заранее. Это многое говорит о тех, кто принимает такие решения», — признавалась спортсменка ТАСС.

К счастью, все решилось — в дело вмешался МИД РФ, и визы одобрили. Результат получился невероятным: победа в медальном зачете и три золота. Но, конечно, жаль, что все это по-прежнему в нейтральном статусе.

Женский ЧЕ в Загребе завершен. Дальше болеть будем за мужчин — их турнир пройдет с 19 по 23 августа.

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Сборная России по спортивной гимнастике
Ангелина Мельникова
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