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Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 11:30

49-летняя Чусовитина выступила на турнире в Новосибирске. Она готовится к отбору на Олимпиаду-2028

49-летняя Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
Егор Сергеев
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Гимнастка Оксана Чусовитина
Оксана Чусовитина хочет отобраться на Олимпиаду-2028.
Фото Global Look Press
Не хочет уходить из большого спорта.

Известная узбекистанская гимнастка, 49-летняя Оксана Чусовитина, заявила, что намерена отобраться на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Игры-2024 в Париже спортсменка пропустила — не смогла квалифицироваться на турнир из-за травмы.

Возвращение

В пятницу, 11 октября, в Новосибирске начались соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. Чусовитина выступила только в опорном прыжке и показала лучший результат среди всех участниц квалификации.

Этот турнир стал для Оксаны первым после травмы, которую она получила перед отборочным турниром на Олимпиаду-2024.

«Собой довольна, два прыжка сделала... Неплохо для первых соревнований на опоре и на помосте. Думаю, все идет как надо», — заявила гимнастка в видеоролике, опубликованном пресс-службой министерства спорта Новосибирской области.

Следующая цель — ОИ в Лос-Анджелесе

По словам Чусовитиной, она не сильно расстроилась из-за того, что пропустила Олимпиаду в Париже. Гимнастка уже поставила себе новую цель.

«Это спорт, я понимаю. Да, я готовила все четыре снаряда, делала многоборье. Было очень обидно, что в день опробы на заключительном снаряде я травмировалась, но я руки не отпустила. Я поняла, что значит, так должно быть, и значит, я должна попробовать отобраться в Лос-Анджелес», — отметила спортсменка.

Оксана Чусовитина. Великая Чусовитина останется без Олимпиады в Париже. Поездке на девятые Игры помешала травма

Гимнастке будет к тому моменту 53 года. Свое первое золото чемпионата мира она завоевывала еще в 1991 году под флагом СССР, а затем стала олимпийской чемпионкой в команде, представляя сборную СНГ.

Спортсменка также выступала за Германию и взяла для нее серебро в Пекине в 2008-м, и только потом она вернулась в родной Узбекистан.

Гимнастка Оксана Чусовитина на Олимпиаде в Токио
Фото Global Look Press

Все еще идет за мечтой

В интервью «СЭ» перед Играми в Токио в 2021-м Чусовитина говорила так: «Вообще у меня есть мечта — медаль за Узбекистан на Олимпиаде. И я иду к этой мечте. Если бы не попробовала, я бы очень сильно жалела. Поэтому я прикладываю усилия к осуществлению мечты».

А через несколько дней после того разговора Оксана на фестивале в Москве объявила публике, что завершит карьеру, но позднее изменила свое решение.

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Удивительно, но одна из самых возрастных участниц Игр может появиться именно в сложнокоординационном виде спорта. Впрочем, Оксана уже занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, выступавшая на восьми Олимпиадах.

Если Чусовитина попадет на ОИ-2028, то станет лишь третьей атлеткой, кому удастся принять участие в Играх девять раз (после яхтсмена Хуберта Раудашля и стрелка Афанасия Кузьмина).

Оксана Чусовитина
Спортивная гимнастика
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