Журналисты выявили 368 фактов сексуального домогательства со стороны тренеров по гимнастике в США

Издание Indianapolis Star провело масштабное расследование по поводу фактов сексуального домогательства со стороны тренеров по гимнастике в отношении несовершеннолетних спортсменов. Журналисты утверждают, что им удалось выяснить: в той или иной форме этому подверглись 368 юных гимнасток за последние 20 лет. Издание обвиняет высших должностных лиц в сфере гимнастики в том, что они скрывали эти многочисленные факты от властей, чтобы сохранить имидж своего вида спорта.
Расследование Indianapolis Star продолжалось девять месяцев. В ходе работы было проведено множество опросов. В своем большом отчете газета приводит различные факты нарушений. В то же время в Федерации гимнастики США утверждают, что вопрос безопасности детей для них является первоочередным.
shpasic
никакая это не система, у них были на это терапевтические исключения. просто синдром недостатка внимания.
11:25 16 декабря
RoyalHunter
wowaizrostowa73 в России допинг, у НИХ - оздоровление. Россия нападает, они - освобождают. В России коррупция, у них - лоббизм. Смотри не перепутай!
11:00 16 декабря
wowaizrostowa73
Как то странно выстроены западноевропейские ценности. Вовсю трубят об употреблении нашими допинга в то время, когда в Америке детей растлевают. Как вообще можно вонять на весь мир о том,что у нас кто-то что-то принимал (хотя у самих рыльце в пушку с их медицинскими исключениями) когда в Штатах детям фактически ломают жизнь?! Родченков не желает своих детей отдать в американскую команду по гимнастике?
10:52 16 декабря
RoyalHunter
в США выстроена государственная система сексуального домогательства в спорте! Чпокнутые в задницу перед стартом гимнастки выше прыгают и лучше гнутся. Куда смотрит макларен?
10:40 16 декабря
MMT
Срочно на фиг дисквалифицировать!
09:19 16 декабря
Gogy
Тренер страхует спортсмена- касание руки- домогательства...
09:04 16 декабря