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Заключительные упражнения на этапе Кубка мира в Баку отменены из-за коронавируса

09:30

Финальные соревнования на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку отменены по причине распространения коронавируса, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

Правительство Азербайджана объявило о запрете с 14 марта всех массовых мероприятий в стране на месяц. Соревнования в Баку стартовали в четверг, на 14 и 15 марта были запланированы финалы.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

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