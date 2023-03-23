Юная гимнастка бросает вызов Мельниковой и Листуновой: «Никого не боюсь — со всеми можно конкурировать»

Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» подвела личные итоги чемпионата России в Казани.

«Чемпионат вполне успешный. Рада, что получилось собрать целый комплект медалей. На самом деле если говорить, например, про брусья, то я вообще не ожидала, что у меня получится завоевать какую-то медаль. По сложности моя комбинация пока уступает выступлениям других девочек, и это было для меня приятной неожиданностью. Рада этой медали безусловно, но изначально даже в мыслях не было.

Слабая сторона — это брусья. По сути, это ни для кого не секрет. Все знают, что брусья — мой отстающий снаряд. Но я постепенно набираю на них, работаю, и медаль в Казани доказывает, что есть прогресс. Основной упор хочу теперь делать на многоборье, направлены на него тренировки. Мельникова и Листунова в соперницах? На самом деле с ними все равно можно соревноваться. Можно и нужно. Они самые сильные гимнастки сборной, конечно, но непобедимых нет. Я никого не боюсь, готова и буду соревноваться со всеми. Понятное дело, что Ангелина и Вика — лидеры, но нужно стремиться с ними конкурировать. В этом и есть смысл спорта", — сказала Ворона.

Отметим, что на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.