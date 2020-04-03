Второй тест тренера сборной России по спортивной гимнастики на коронавирус дал отрицательный результат
Повторный тест главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко показал отрицательный результат, сообщает РБК.
Ранее появлялась информация, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске. Предварительный положительный результат на коронавирус показали тесты Андрея Родионенко и 18-летнего гимнаста Сергея Найдина.
— Первый был положительный результат, второй — отрицательный. Я буду хоть пять сдавать. Дела сейчас нормально, зарядкой занимаемся, находимся дома, как все граждане РФ, — сообщил Родионенко.
Члены сборной будут на карантине в течение двух недель.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.
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