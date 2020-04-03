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Второй тест тренера сборной России по спортивной гимнастики на коронавирус дал отрицательный результат

12:25
Андрей Родионенко. Фото Татьяна Дорогутина.
Андрей Родионенко. Фото Татьяна Дорогутина.
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Повторный тест главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко показал отрицательный результат, сообщает РБК.

Ранее появлялась информация, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске. Предварительный положительный результат на коронавирус показали тесты Андрея Родионенко и 18-летнего гимнаста Сергея Найдина.

— Первый был положительный результат, второй — отрицательный. Я буду хоть пять сдавать. Дела сейчас нормально, зарядкой занимаемся, находимся дома, как все граждане РФ, — сообщил Родионенко.

Члены сборной будут на карантине в течение двух недель.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e86eb519a7947643edc86a7

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